«По колено в гниющих водорослях»: туристы пожаловались на пляжи в Анапе

«Ежедневно, несколько раз в день пляжи убираются, конечно. Это ежегодная история, она бывает всегда, есть на это объективные причины. Очистка акватории и прилегающей береговой полосы — это зона ответственности водопользователя. Doville — арендаторы, у них есть свой пляж. Это их зона ответственности. Если уборку не делают, за это предусмотрена административная ответственность», - пояснил представитель мэрии.