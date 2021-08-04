«По колено в гниющих водорослях»: туристы пожаловались на пляжи в Анапе

Туристы, отдыхающие в пятизвездочном отеле в Анапе, опубликовали в сети видео с гниющими водорослями на пляже. В администрации города пояснили изданию «Подъём», что чистить пляж обязан арендатор.
На кадрах, которые приводит издание, турист демонстрирует пляж и отмечает, что море у берега все покрыто толстым слоем гниющих водорослей.
«По колено гниющих водорослей. ( ) За буйками кончаются эти водоросли. Это Анапа, ребят, вы не ошиблись. Это не сточная канава, а Анапа», - пожаловался автор видео.
При этом в администрации города подчеркнули, что цветение водорослей происходит ежегодно, и пряжи обязаны чистить.
«Ежедневно, несколько раз в день пляжи убираются, конечно. Это ежегодная история, она бывает всегда, есть на это объективные причины. Очистка акватории и прилегающей береговой полосы — это зона ответственности водопользователя. Doville — арендаторы, у них есть свой пляж. Это их зона ответственности. Если уборку не делают, за это предусмотрена административная ответственность», - пояснил представитель мэрии.
Ранее жители украинских курортов и туристы пожаловались на нашествие медуз, которые плавают у самого берега и «жалятся хуже пчел», из-за чего невозможно зайти в воду.