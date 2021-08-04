Чубайс предупредил о смене мировых элит

По причине энергоперехода — возникновения новых энергетических технологий — отечественную экономику могут ждать серьезные изменения. Такого мнения придерживается специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Об этом он заявил в письме по итогам закрытой встречи, прошедшей в конце июля.

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По данным издания, курировать направление будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Перед чиновниками стоит задача по разработке сценария реформ и выявления их рисков.

В рамках разработки проектов также распределили ответственность между ведомствами за климатическую и научную сферы, реструктуризацию компаний и работу с регионами, указывается в публикации.

Рабочие группам предстоит определить, какое влияние глобальный энергопереход окажет на российскую экономику, а также разработать оптимальный сценарий адаптации страны.

Он должны подготовить прогноз до 2050 года и выделить цели, которые требуется достигнуть к 2030 году. Ожидается, что уровень спроса на отечественные энергоносители будет постепенно падать, сообщил один из источников. Сейчас на топливно-энергетические товары приходится свыше половины российского экспорта.

Ранее в Минэкономразвития сообщали что поставщикам железа, стали и алюминия из РФ нужно будет уплачивать Евросоюзу 1,1 миллиарда евро углеродного налога ежегодно. При этом больше всего придется заплатить за ввоз железа и стали — 655 миллионов евро, сообщало агентство Nation News.