Работающим пенсионерам предсказали еще годы без индексации

«Разочарован недавним отчетом руководителя Пенсионного фонда Андрея Кигима перед премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава ПФР рассказал, что на сегодняшний день фонд по макропоказателям согласовал трехлетний бюджет с Минфином. Поскольку об индексации пенсий работающим пенсионерам не было сказано ни слова, могу предположить, что в повестке дня этот вопрос на ближайшие годы не стоит», — заключил Миронов.