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Работающим пенсионерам предсказали еще годы без индексации

Лера Букина
17 минут назад

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов допустил, что индексации пенсий работающим пенсионерам в течение 2022 2024 годов не произойдет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Работающим пенсионерам предсказали еще годы без индексации
Фото: ТАССТАСС

«Разочарован недавним отчетом руководителя Пенсионного фонда Андрея Кигима перед премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава ПФР рассказал, что на сегодняшний день фонд по макропоказателям согласовал трехлетний бюджет с Минфином. Поскольку об индексации пенсий работающим пенсионерам не было сказано ни слова, могу предположить, что в повестке дня этот вопрос на ближайшие годы не стоит», — заключил Миронов.

Он напомнил, что индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили более пяти лет назад. Лидер фракции также заявил, что долг перед россиянами составляет почти полтора триллиона рублей.

С 1 августа работающим пенсионерам полагается прибавка к пенсии. Каждый год в августе им производят перерасчет страховой пенсии. Ее можно получить, если гражданин имеет официальные доходы от работы в предшествующем году.

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