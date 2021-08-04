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Верховный суд подтвердил возможность изъятия единственного жилья у банкрота

News.ru
1 час назад

Верховный суд России утвердил положение, согласно которому кредиторы вправе продать на торгах единственное дорогое жильё банкрота. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в таком случае должнику обязаны предложить более дешёвую недвижимость. Агентство напоминает, что в 2012 году Конституционный суд России постановил, что правило по сохранению единственного жилья должника не должно распространяться на дорогостоящую недвижимость. В апреле 2021 года КС объявил, что суды вправе сами решать, сохранять за должником единственное жильё или нет.

В Верховном суде объяснили, что более дешёвое жильё взамен единственного дорогого банкроту может приобрести не только кредитор, но и финансовый управляющий. Право собственности на дорогое жильё должно прекратиться не ранее возникновения права собственности на дешёвое.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России получит право на арест трёх типов имущества. Это произойдет в случае принятия поправок к Налоговому кодексу о предварительных обеспечительных мерах. За налоговые долги можно будет ограничивать собственника в возможности отчуждать и закладывать недвижимость.

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Кроме того, ФНС будет вправе арестовать автотранспорт, ценные бумаги и «предметы дизайна служебных помещений» (мебель, предметы искусства). Также могут забрать прочие активы — но не готовую продукцию, сырьё и материалы.

Личный счет,Видео,Федеральная налоговая служба,
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