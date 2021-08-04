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Сбившая троих детей в Солнцеве признала вину

Елена Прошина
1 час назад

Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест Валерии Башкировой, сбившей троих детей в Москве. Её оставили под стражей до 16 сентября, сообщает РИА Новости.

Сбившая троих детей в Солнцеве признала вину
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что изначально Валерию поместили под домашний арест, но после смерти детей меру пресечения изменили и отправили её под стражу. Адвокат заявил, что это незаконно, поскольку она не нарушала условий домашнего ареста, а само преступление относится к категории средней тяжести.

Он ходатайствовал выбрать более мягкую меру пресечения, учитывая её раскаяние, молодой возраст и готовность родителей внести залог.

В самом заседании Башкирова участвовала по видеосвязи. Она попросила прощения у родителей жертв и сказала, что хочет продолжить учебу в вузе с 1 сентября. Все заседание девушка провела в слезах. Семья уже компенсировала пострадавшей стороне 200 тысяч рублей на организацию похорон.

Напомним, что 16 июля 18-летняя Валерия Башкирова на Mazda сбила троих детей на улице Авиаторов в Москве. Впоследствии двое их них умерли в больнице. Теперь её обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Личный счет,Валерия Башкирова,Мосгорсуд,РИА Новости,
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