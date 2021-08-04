Сбившая троих детей в Солнцеве признала вину

Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест Валерии Башкировой, сбившей троих детей в Москве. Её оставили под стражей до 16 сентября, сообщает РИА Новости.

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Напомним, что изначально Валерию поместили под домашний арест, но после смерти детей меру пресечения изменили и отправили её под стражу. Адвокат заявил, что это незаконно, поскольку она не нарушала условий домашнего ареста, а само преступление относится к категории средней тяжести.

Он ходатайствовал выбрать более мягкую меру пресечения, учитывая её раскаяние, молодой возраст и готовность родителей внести залог.

В самом заседании Башкирова участвовала по видеосвязи. Она попросила прощения у родителей жертв и сказала, что хочет продолжить учебу в вузе с 1 сентября. Все заседание девушка провела в слезах. Семья уже компенсировала пострадавшей стороне 200 тысяч рублей на организацию похорон.