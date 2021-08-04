Земельные участки у иностранцев в Крыму отберут через суд

Власти намерены забирать у зарубежных граждан земельные участки в Крыму через суд. В соответствии с указом президента, они не имеют права владеть землей на территории полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

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Завершились сроки добровольной сдачи участков граждан других стран в Крыму. В связи с этим, власти будут отбирать их через суд и передавать в госсобственность. Об этом рассказала министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич.

Ранее российский лидер подписал указ, запрещающий иностранным лицам и компаниям, а также лицам без гражданства приобретать участки земли в 19 из 25 муниципалитетов в Крыму. Закон касается не только Крыма, но и всех приграничных участков страны.

Принудительное отчуждение - это международная практика, и власти действуют в рамках закона, уточнил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.