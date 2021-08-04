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Земельные участки у иностранцев в Крыму отберут через суд

Анна Безрукова
1 час назад

Власти намерены забирать у зарубежных граждан земельные участки в Крыму через суд. В соответствии с указом президента, они не имеют права владеть землей на территории полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Земельные участки у иностранцев в Крыму отберут через суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Завершились сроки добровольной сдачи участков граждан других стран в Крыму. В связи с этим, власти будут отбирать их через суд и передавать в госсобственность. Об этом рассказала министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич.

Ранее российский лидер подписал указ, запрещающий иностранным лицам и компаниям, а также лицам без гражданства приобретать участки земли в 19 из 25 муниципалитетов в Крыму. Закон касается не только Крыма, но и всех приграничных участков страны.

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Принудительное отчуждение - это международная практика, и власти действуют в рамках закона, уточнил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Напомним, Крым стал российским регионом после организованного там в марте 2014 года референдума, где 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя выразили мнение за вхождение в состав России. Украина, как и ранее, считает Крым своим, но временно оккупированным. Российские власти неоднократно заявляли, что население Крыма демократическим путем, в 100%-м соответствии с нормами международного права и Уставом ООН отдали голоса за воссоединение с РФ. По словам российского лидера, вопрос по Крыму "закрыт окончательно".

Личный счет,Александр Молохов,ООН,
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