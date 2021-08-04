Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Ефремова просят освободить из-за «расстройства личности»

Анна Безрукова
47 минут назад

Суд намерен рассмотреть кассационную жалобу на приговор известному актеру Михаилу Ефремову 15 сентября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Второго кассационного суда. Он был признан виновным в аварии со смертельным исходом и приговорен к 7,5 годам тюремного заключения.

«Рассмотрение кассационной жалобы на приговор Михаилу Ефремову назначили на 15 сентября», — уточнили в инстанции.

В жалобе адвокаты артиста указали, что «слабое состояние здоровья» и «расстройство личности» у Ефремова, а также алкогольная зависимость не были реально оценены судом. Об этом сообщили «РИА Новости», ссылаясь на копию документа.

Как считает правозащитник, те, у кого есть психические отклонения, не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Адвокат актера считает это смягчающим обстоятельством, которое в ходе вынесения приговора должным образом не учли.

Назначена дата рассмотрения жалобы на приговор Ефремова

Сам артист в жалобе попросил о смягчении наказания и отметил, что видел, как умерший в аварии Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности.

Напомним, в июне 2020-го года Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную и столкнулся с фургоном «Лада». Позже его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в медучреждении. В результате Пресненский суд вынес решение о восьми годах колонии общего режима для Ефремова, но Мосгорсуд уменьшил этот срок до 7,5 лет.

Личный счет,Видео,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,ФСИН,Мосгорсуд,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители