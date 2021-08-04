Ефремова просят освободить из-за «расстройства личности»

Суд намерен рассмотреть кассационную жалобу на приговор известному актеру Михаилу Ефремову 15 сентября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Второго кассационного суда. Он был признан виновным в аварии со смертельным исходом и приговорен к 7,5 годам тюремного заключения.

«Рассмотрение кассационной жалобы на приговор Михаилу Ефремову назначили на 15 сентября», — уточнили в инстанции.

В жалобе адвокаты артиста указали, что «слабое состояние здоровья» и «расстройство личности» у Ефремова, а также алкогольная зависимость не были реально оценены судом. Об этом сообщили «РИА Новости», ссылаясь на копию документа.

Как считает правозащитник, те, у кого есть психические отклонения, не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Адвокат актера считает это смягчающим обстоятельством, которое в ходе вынесения приговора должным образом не учли.

Сам артист в жалобе попросил о смягчении наказания и отметил, что видел, как умерший в аварии Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности.