Ефремова просят освободить из-за «расстройства личности»

Суд намерен рассмотреть кассационную жалобу на приговор известному актеру Михаилу Ефремову 15 сентября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Второго кассационного суда. Он был признан виновным в аварии со смертельным исходом и приговорен к 7,5 годам тюремного заключения.
«Рассмотрение кассационной жалобы на приговор Михаилу Ефремову назначили на 15 сентября», — уточнили в инстанции.
В жалобе адвокаты артиста указали, что «слабое состояние здоровья» и «расстройство личности» у Ефремова, а также алкогольная зависимость не были реально оценены судом. Об этом сообщили «РИА Новости», ссылаясь на копию документа.
Как считает правозащитник, те, у кого есть психические отклонения, не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Адвокат актера считает это смягчающим обстоятельством, которое в ходе вынесения приговора должным образом не учли.
Сам артист в жалобе попросил о смягчении наказания и отметил, что видел, как умерший в аварии Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности.
Напомним, в июне 2020-го года Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную и столкнулся с фургоном «Лада». Позже его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в медучреждении. В результате Пресненский суд вынес решение о восьми годах колонии общего режима для Ефремова, но Мосгорсуд уменьшил этот срок до 7,5 лет.