Названа зарплата самой богатой актрисы в мире

Голливудская актриса Риз Уизерспун, известная по фильмам «Блондинка в законе» и «Переступить черту», была названа самой богатой актрисой в мире. Её состояние на сегодняшний день оценивается в $400 млн (более 29 млрд рублей), передаёт Forbes.

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Решение Риз Уизерспун сделать ставку на себя и рассказы женщин, судя по всему, окупается: она продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine за $900 млн и стала заметно богаче. Студия занималась такими популярными проектами, как «И повсюду тлеют пожары», «Большая маленькая ложь» и «Исчезнувшая».

Уизерспун — одна из самых состоятельных звёзд Голливуда. Она получает в качестве зарплаты не менее миллиона долларов за эпизод сериала. В частности, по словам инсайдеров индустрии, ей платят $1,2 млн за продюсирование и исполнение главной роли в утреннем шоу Apple TV+ и ещё миллионы за роли в кино. Помимо этого, Уизерспун получает большие гонорары за съёмки в рекламе компании Crate & Barrel, которая занимается дистрибуцией мебели и предметов интерьера от европейских производителей.