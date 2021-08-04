Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Названа зарплата самой богатой актрисы в мире

News.ru
54 минуты назад

Голливудская актриса Риз Уизерспун, известная по фильмам «Блондинка в законе» и «Переступить черту», была названа самой богатой актрисой в мире. Её состояние на сегодняшний день оценивается в $400 млн (более 29 млрд рублей), передаёт Forbes.

Названа зарплата самой богатой актрисы в мире
Фото: ReutersReuters

Решение Риз Уизерспун сделать ставку на себя и рассказы женщин, судя по всему, окупается: она продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine за $900 млн и стала заметно богаче. Студия занималась такими популярными проектами, как «И повсюду тлеют пожары», «Большая маленькая ложь» и «Исчезнувшая».

Уизерспун — одна из самых состоятельных звёзд Голливуда. Она получает в качестве зарплаты не менее миллиона долларов за эпизод сериала. В частности, по словам инсайдеров индустрии, ей платят $1,2 млн за продюсирование и исполнение главной роли в утреннем шоу Apple TV+ и ещё миллионы за роли в кино. Помимо этого, Уизерспун получает большие гонорары за съёмки в рекламе компании Crate & Barrel, которая занимается дистрибуцией мебели и предметов интерьера от европейских производителей.

Ранее российский Forbes составил рейтинг и назвал «50 самых успешных звёзд» российского шоу-бизнеса. Девять позиций в нём заняты женщинами, среди которых певица Ольга Бузова, телеведущая Ксения Собчак и другие. Издание учитывало два показателя: годовая зарплата и признание в обществе.

Личный счет,Ксения Собчак,Ольга Бузова,Риз Уизерспун,Apple,Forbes,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители