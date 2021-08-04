"Просто смешно": Добровинский о жалобе адвокатов Ефремова на приговор

Юрист Александр Добровинский признался в беседе с NEWS.ru, что его рассмешила жалоба адвокатов осуждённого за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова на его приговор. Защитник стороны потерпевших назвал её «несуразной».

Вообще, Ефремову, конечно, не везло с адвокатами, это понятно. Но нынешние адвокаты даже превзошли господина Пашаева, когда написали о том, что Ефремов сумасшедший, что-то в этом духе. Это просто смешно, — отметил Добровинский.

Он выразил сожаление в связи с падением уровня профессионализма адвокатов и оценил возможные итоги рассмотрения жалобы на приговор Ефремову.

Я скептик насчёт того, что эта жалоба сыграет какую-то роль в жизни Ефремова, — заключил юрист.

Во второй кассационный суд общей юрисдикции поступила жалоба на приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. Об этом 16 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В документе защита Ефремова отмечает, что артист полностью возместил моральный ущерб, раскаялся в содеянном. Также адвокаты подчеркнули, что до аварии он занимался благотворительностью, получил много благодарностей и госнаград, а в колонии не получил ни одного замечания и имеет ряд поощрений за безупречную работу и достойное поведение.

Второй кассационный суд 15 сентября рассмотрит жалобу на приговор Михаилу Ефремову за ДТП в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение кассационной жалобы на приговор Ефремову назначено на 15 сентября этого года", - сказали в пресс-службе.

Пресненский суд Москвы 8 сентября прошлого года приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель курьера Сергея Захарова в ДТП. 22 октября апелляционная инстанция Мосгорсуда сократила ему срок наказания до 7,5 года. После этого его адвокаты подали кассационную жалобу на приговор.

Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии 4 в Белгородской области, он работает в швейном цехе.

Прокуратура выступила против смягчения наказания осужденному на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову и направила в кассационный суд возражение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию возражения прокурора.

В документе прокурор просит оставить без изменения приговор артисту, а кассационные жалобы Ефремова и его защитников без удовлетворения. По мнению гособвинителя, суд действовал законно, для изменения приговора нет никаких оснований.

Прокурор напомнил, что Ефремов неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, поэтому не может представлять собой «положительную во всех отношениях личность», как заявляют его защитники. Также прокурор выступает против перевода Ефремова в колонию-поселение, так как это не будет способствовать его исправлению и «восстановлению справедливости». Представляющий интересы потерпевших юрист Александр Добровинский согласился с такой позицией прокуратуры.

В кассационной жалобе Ефремов и его защита просит снизить ему «чрезмерно суровый» срок наказания в связи со слабым здоровьем, перевести его в колонию-поселение. В документе отмечается, что актер полностью возместил моральный ущерб, раскаялся в содеянном, до аварии занимался благотворительностью, имел множество наград, благодарностей и поощрений. Также Ефремов отмечает, что погибший в ДТП не был пристегнут, поэтому его вина «была иной».

Последние дни в СМИ обсуждалось «органическое расстройство личности», упомянутое в кассационной жалобе на приговор актёру Михаилу Ефремову. Адвокат артиста Пётр Хархорин в беседе с порталом StarHit рассказал правду о вероятных проблемах с психикой своего клиента.

По его словам, у «любого нормального человека» найдут «какие-то незначительные психические отклонения», но когда они превысят «определённый процент, то становятся ощутимы».

В кассации действительно написано, что у него (Михаила Ефремова. — NEWS.ru) на почве алкоголизации имелись отклонения и так далее. Но это только тогда, на момент совершения ДТП. Данные выводы сделала судебно-психиатрическая экспертиза. В чём конкретно они заключались? Человек, видимо, не совсем адекватно воспринимал последствия своих поступков. Что ни коим образом не освобождает его от ответственности, — отметил юрист.

Представитель Ефремова добавил, что в данный момент у артиста нет никаких расстройств. Хархорин подчеркнул, что, по словам председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, это обстоятельство можно признать в качестве смягчающего.

Никто не говорит, что во всех случаях. Но мы на чашу весов старались и стараемся положить как можно больше. Поэтому и указали. Вот в чём смысл, — резюмировал адвокат.

Бывший заключенный, сидевший в одной колонии под Белгородом с актером Михаилом Ефремовым, рассказал о состоянии и досуге артиста. Он поделился подробностями жизни в тюрьме в интервью изданию StarHit.

Мужчина отметил, что в колонии у артиста ухудшилось состояние здоровья.

«Тяжело ему, но силы есть, справится. Еще он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов», — отметил бывший заключенный.

На вопрос об отличительных чертах Ефремова среди остальных заключенных собеседник ответил, что артисту хочется создать в условиях тюрьмы что-то наподобие театра.

«Но, сами понимаете, большинству зэков это не очень интересно. Они все простые люди, немного другого склада ума. Как-то приезжали к нам Сергей Гармаш и Никита Высоцкий: помню, мы в тот день остались без обеда, так как четыре часа просидели в столовой, которую переделали под клуб. Да, Мише огромное счастье, что он пообщался с товарищами. Но это длилось буквально час», — рассказал он.

Мужчина также отметил, что Ефремов не хотел сближаться с кем-либо, однако был со всеми приветлив.

Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в колонии 4 Белгородской области, рассказал, что занимается производством антиковидных костюмов для медицинских работников. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ответственного секретаря Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.

По словам Мельникова, на производстве медицинских антиковидных костюмов существует несколько этапов. Михаил Ефремов занимается тем, что вставляет в костюмы молнии. Секретарь ОНК также отметил, что Ефремов бодр духом и рад возможности работать, поскольку уверен, что «так время идет быстрее».