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Жители Южной Осетии претендуют на российские пенсии

Ura.Ruиещё 2
35 минут назад

Соглашение Южной Осетии с Россией о двойном гражданстве позволит обеспечить гражданам республики дополнительные социальные гарантии, в том числе они смогут получать российские пенсии. Об этом заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Жители Южной Осетии смогут получать пенсии РФ
Фото: ТАССТАСС

«Это серьезное для населения Южной Осетии решение проблемы приобретения гражданства РФ. Это связано и с обеспечением социальной защиты граждан РФ, это и возможности по получению пенсий российских», — передает его слова ТАСС. Бибилов отметил, что все юридические моменты, связанные с подписанием документа, в ближайшее время будут решены и граждане Южной Осетии смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном получении гражданства страны, передает «Национальная служба новостей». Имеющие два гражданства лица пользуются правами на образование, социальное обеспечение и медицинское обслуживание на территории постоянного проживания.

Личный счет,Анатолий Бибилов,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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