Жители Южной Осетии смогут получать пенсии РФ

«Это серьезное для населения Южной Осетии решение проблемы приобретения гражданства РФ. Это связано и с обеспечением социальной защиты граждан РФ, это и возможности по получению пенсий российских», — передает его слова ТАСС. Бибилов отметил, что все юридические моменты, связанные с подписанием документа, в ближайшее время будут решены и граждане Южной Осетии смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.