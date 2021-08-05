Жители Южной Осетии смогут получать пенсии РФ

Соглашение Южной Осетии с Россией о двойном гражданстве позволит обеспечить гражданам республики дополнительные социальные гарантии, в том числе они смогут получать российские пенсии. Об этом заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
«Это серьезное для населения Южной Осетии решение проблемы приобретения гражданства РФ. Это связано и с обеспечением социальной защиты граждан РФ, это и возможности по получению пенсий российских», — передает его слова ТАСС. Бибилов отметил, что все юридические моменты, связанные с подписанием документа, в ближайшее время будут решены и граждане Южной Осетии смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном получении гражданства страны, передает «Национальная служба новостей». Имеющие два гражданства лица пользуются правами на образование, социальное обеспечение и медицинское обслуживание на территории постоянного проживания.