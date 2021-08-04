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В Минпромторге заявили о заметном снижении цен на овощи

ТАССиещё 5
1 час назад

Наиболее заметное снижение цен на овощи из так называемого борщевого набора в РФ наблюдается на фермерских рынках и ярмарках выходного дня, при этом дешевеют они и в торговых сетях. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В Минпромторге заявили о заметном снижении цен на овощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей, при этом наиболее существенное снижение цен зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня", - отметил Евтухов, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Как отмечает Минпромторг, сейчас по сравнению с предыдущей неделей цены на морковь снизились более чем на 11%, на картофель - почти на 6,5%, на лук - около 1%.

Цены на плодоовощную продукцию в России за неделю с 27 июля по 2 августа 2021 года снизились в среднем на 3,1%, говорится в материалах Росстата.

Ранее ситуация с ценами на продовольственном рынке стала предметом обсуждения на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. В том числе были представлены механизмы для стабилизации цен на так называемый борщевой набор, которые включают системную работу на региональном уровне.

Личный счет,Владимир Путин,Минпромторг,Росстат,
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