В Минпромторге заявили о заметном снижении цен на овощи

Наиболее заметное снижение цен на овощи из так называемого борщевого набора в РФ наблюдается на фермерских рынках и ярмарках выходного дня, при этом дешевеют они и в торговых сетях. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

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"Тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей, при этом наиболее существенное снижение цен зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня", - отметил Евтухов, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Как отмечает Минпромторг, сейчас по сравнению с предыдущей неделей цены на морковь снизились более чем на 11%, на картофель - почти на 6,5%, на лук - около 1%.

Цены на плодоовощную продукцию в России за неделю с 27 июля по 2 августа 2021 года снизились в среднем на 3,1%, говорится в материалах Росстата.