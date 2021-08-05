Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Открытых медиа"

По требованию Генеральной прокуратуры РФ доступ к ресурсам «Открытых медиа» и «МБХ Медиа» заблокирован из-за их связи с признанными нежелательными на территории России организациями. Об этом 5 августа сообщили в Роскомнадзоре.

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«Доступ к ресурсам «Открытых медиа» заблокирован по требованию ГП РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России», — приводит слова представителя службы РИА Новости.

Также он утончил, что речь идет об организациях Open Russia Civic Movement (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ) и Open Russia (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ).

При этом ранее «Открытые медиа» сообщили, что их сайт оказался в числе заблокированных у большей части российских интернет-провайдеров, а его адрес был внесен в особый список на сайте Роскомнадзора.

Также в июле текущего года Минюст РФ внес несколько журналистов «Открытых медиа» в реестр иностранных агентов.