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Депутаты Госдумы предложили ввести сертификаты для бедных

Ura.Ru
39 минут назад

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предложили ввести в России продовольственно-лекарственные сертификаты для малоимущих. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В Госдуме предложили ввести сертификаты для бедных
Фото: ТАССТАСС

«Предложим Госдуме рассмотреть законопроект ЛДПР о продовольственно-лекарственном сертификате», — написал депутат. Согласно документу, именной документ будет предоставляться малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Планируется, что сертификат будет составлять 30% от прожиточного минимума.

Нилов уже выступал с подобной инициативой, однако тогда правительство оставило негативный отзыв, указав, что в документе не хватает обоснования ключевых параметров нового правового инструмента социальной поддержки. Счетная палата отметила, что инициатива во многом носит декларативный характер, так как большая часть положений, необходимых для ее реализации, имеет отсылочный характер либо отсутствует. В итоге в начале июня Госдума приняла решение отклонить законопроект о введении данной меры поддержки.

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