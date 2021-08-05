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Новый мэр Владивостока официально вступил в должность

Российская Газетаиещё 3
1 час назад

Избранный депутатами думы Владивостока мэр Константин Шестаков официально вступил в должность и принял присягу, сообщает РИА Новости.

Новый мэр Владивостока официально вступил в должность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- Обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города, - сказал новый мэр.

Губернатор Олег Кожемяко поздравил Шестакова со вступлением в должность и вручил ему удостоверение главы города.

- Думаю, у вас есть все возможности с нашей поддержкой, поддержкой федерального центра продолжать развитие города... И наша общая задача - сделать его комфортным, сделать так, чтобы жители видели позитивные изменения, - отметил глава края.

Константин Шестаков - бывший зампред правительства Приморья. Он исполнял обязанности главы города после того, как экс-мэр Олег Гуменюк подал в отставку. Ранее губернатор края сетовал на то, что Владивосток получает значительные финансовые средства, но качественных изменений на его территории не происходит.

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