Запад призвал Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Ряд государств Запада, в частности США, Великобритания и Франция, в совместном заявлении призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Распространенное в Совете безопасности Организации объединенных наций заявлений приурочили к 13-й годовщине событий августа 2008 года. Тогда Москва признала обе республики и отразила вооруженную агрессию Грузии против них.

"Сегодня мы в очередной раз призываем Российскую Федерацию... как можно быстрее осуществить вывод своих войск и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии", — отмечается в документе.

Это заявление также подписали три государства, представленные в Совбезе ООН. Речь идет об Эстонии, Ирландии, Норвегии и присоединившейся к ним Албании, которая в скором времени получит место в совете.

Эти страны осудили РФ за "незаконное военное присутствие" в обеих республиках и обвинили ее в действиях, которые якобы преследуют целью аннексию их территорий.