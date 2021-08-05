Умер бывший премьер-министр Украины Марчук

Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на жену 80-летнего политика Ларису Ившину.

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«Черный день... Умер ЕК (Евгений Кириллович — прим. «Ленты.ру»)... Остановилось сердце», — написала она в Facebook.

Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в Кировоградской области. В 1990 году он стал первым замруководителя Комитета государственной безопасности (КГБ) Украинской ССР, затем с ноября 1991-го по июль 1994-го возглавлял Службу безопасности Украины (СБУ), а с июня 1995-го по май 1996-го был премьер-министром Украины.

В ноябре 1999 года указом президента Леонида Кучмы Марчук был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. С июня 2003-го по сентябрь 2004-го был министром обороны Украины. В декабре 2014 года стал координатором сотрудничества Украины с НАТО и Евросоюзом в сфере безопасности.