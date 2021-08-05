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Юрист предупредил о внезапных проверках квартир

Лера Букина
20 минут назад

Любая проверка, связанная с посещением жилого помещения, должна быть юридически обоснованной, заявил агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Адвокат назвал основания для проверок квартир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил специалист, в квартиру «без приглашения и предупреждения» могут прийти представители коммунальных служб и лица, которые занимаются проверкой приборов учета потребления энергоресурсов.

«Если речь идет о проверке различных приборов учета, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени. Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки», — отмечает Миронов.

По словам собеседника агентства, если человек не смог договориться о сроках визита и не впустил в квартиру проверяющих, на него могут составить акт. С ним коммунальная служба обратится в суд, предупреждает эксперт. Он подчеркивает, что зачастую вопрос решается именно в пользу проверяющих.

Миронов также высказался о правах сотрудников аварийно-спасательных служб. Так, для устранения аварии они по закону не могут применять силовой метод проникновения в жилье. Однако заплатить за последствия аварии будет вынужден тот, кто воспрепятствовал устранению проблемы.

Московские власти ранее сообщили, что в столице до конца 2021 года проведут работы по замене и установке более 500 тысяч новых приборов учета электроэнергии в жилых домах.

Личный счет,Недвижимость,Анатолий Миронов,Правительство Москвы,
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