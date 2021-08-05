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"Открытые медиа" объявили о закрытии после блокировки Роскомнадзором

Анна Безрукова
15 минут назад

Доступ к ресурсам "Открытых медиа" был заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ по причине связи с организациями, которые на территории России признаны нежелательными. Об этом РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре.

«Открытые медиа» объявили о закрытии после блокировки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее "Открытые медиа" сообщили, что их портал оказался заблокированным у большинства провайдеров, а адрес внесли в особый список на сайте Роскомнадзора.

"Доступ к ресурсам "Открытых медиа" заблокировали по требованию ГП РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными в Российской федерации", - уточнил собеседник агентства.

Он также добавил, что речь идет об организациях Open Russia Civic Movement и Open Russia.

Накануне представители "Открытых медиа" прокомментировали ситуацию.

"Мы до сих пор не имеем подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы все равно совместно с инвестором приняли решение об остановке работы, так как риски для сотрудников проекта очень большие", — цитирует заявление "Открытых медиа" издание The Village.

Представители издания также добавили, что никогда не сотрудничали со структурами, причисленными к "нежелательным", и открыто трудились на средства гранта от предпринимателя Михаила Ходорковского.

Ходорковского обвинили в организации белорусских протестов

Кроме "Открытых медиа", 4 августа Роскомнадзор также заблокировал порталы "МБХ медиа" и "Правозащита Открытки". Все три проекта имеют отношение к Михаилу Ходорковскому.

А 26 июля текущего года появилась информация, что ведомство заблокировало сайт Алексея Навального. В качестве основания для внесения в реестр послужила статья 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

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