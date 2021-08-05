Зеленский посоветовал жителям Донбасса «искать место в России»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, стоит уехать в Россию. Такую позицию глава Украины высказал в интервью телеканалу «Дом».

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Президент объяснил, что хотел бы, чтобы его услышали и поняли. При этом говорил он на русском языке.

«Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированного, и ты считаешь, что «наше дело правое, нам – в Россию, мы – русские», то это большая ошибка оставаться жить в Донбассе», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он предложил всем жителям региона, которые так думают, уезжать из Донбасса.

«Во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. А Донбасс без Украины расти не будет», - считает Зеленский.

Он также призвал тех жителей Донбасса, которые считают себя украинцами, «держаться» и заверил, что «эта территория в любом случае будет деоккупирована».