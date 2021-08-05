«Мир летит, всё рушится»: эксперт предрек России экономическую катастрофу

Экономическая катастрофа ожидает Россию в предстоящие три-четыре года. Причем то же самое будет наблюдаться и в других странах мира. Об этом «Царьграду» сообщил экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников.

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«Давайте ясно осознаем следующее: у нас сейчас в ближайшие три-четыре года мир летит, все рушится. Мы уже находимся в великой депрессии и за эмиссией этого пока не можем увидеть», — сказал экономист.

После того, как экономика рухнет, потребуется еще несколько лет, прежде чем стартуют процессы стабилизации и только после этого начнется поэтапный выход из глубочайшего кризиса. Поэтому на фоне таких пессимистичных прогнозов заявления Анатолия Чубайса по поводу технологической революции и смене мировых элит являются абсолютно бессмысленными и не имеют к действительности никакого отношения, полагает Школьников.

С учетом медленного процесса восстановления экономики, на новый ее уровень Россия сможет прийти не ранее 2035 года, резюмировал Андрей Школьников.

Ранее появилась информация, что российские власти могут потратить больше денег на восстановление экономики после пандемийного спада. С этой целью предлагается увеличить объем заимствований и смягчить ограничения бюджетных трат.