Что делать, если к вам домой пришли коммунальщики: 7 главных правил

Россияне могут столкнуться с неожиданными проверками в квартирах. В большинстве случаев это сотрудники коммунальных служб или работники управляющей компании.

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Могут ли сотрудники коммунальных служб приходить к гражданам без предупреждения?

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Согласно действующему законодательству, о грядущей проверке различных приборов учета, а также их показаний необходимо предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени. У гражданина есть право не согласиться с такой датой. В таком случае он должен предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки. Управляющая компания может допускать в жилые помещения своего представителя в заранее согласованное время, но не чаще одного раза в три месяца, для периодических осмотров. Любая проверка, связаннная с посещением жилого помещения, должна быть юридически обоснованной. Работники коммунальных служб могут прийти без вызова и предупреждения только в том случае, если возникла аварийная ситуация. Это может быть утечка газа, прорыв канализации или водопровода, задымление помещений.

Что будет, если жилец не смог договориться о сроках визита и не впустил в квартиру проверяющих?

В такой ситуации на него могут составить акт и потребовать доступ в судебном порядке. Суд, скорее всего, встанет на сторону коммунальщиков.

Какие права есть у сотрудников аварийно-спасательных служб?

Силовой метод проникновения в жилье «аварийщикам» запрещен. Однако отвечать за последствия аварии будет тот, кто не позволил устранить проблему.

Как отличить сотрудника ЖКХ от мошенника?

Следует насторожиться, если о плановом мероприятии по проверке или ремонту не поступило никакой информации заранее. Обычно жителей осведомляют о работах на информационных стендах дома или на листовках, которые раскладываются в почтовые ящики.

Что нужно делать, чтобы не стать жертвой афериста?

Для того чтобы убедиться, что в дом пришел не мошенник, а уполномоченный сотрудник, нужно позвонить в ЖЭК или в управляющую компанию. Уточнить номера телефонов управляющей организации можно на портале «Дома Москвы», телефоны ОДС района – на портале открытых данных. Пришедшего сотрудника нужно попросить предъявить удостоверение и сказать номер телефона аварийной службы управляющей организации для проверки. Управляющая компания должна обеспечивать своих сотрудников удостоверениями личности с информацией о наименовании юридического лица, имени, должности и фотографии сотрудника, с легко читающимся штампом печати предприятия.

Что точно должно насторожить в «незваном госте»?

Настоящий сотрудник того же «Мосгаза» должен быть одет в форму синего цвета со светоотражающими полосами на брюках, оранжевой кокеткой с названием и символикой предприятия на спине. Форму синего цвета с эмблемой предприятия и светоотражающими полосками носят и сотрудники «Мослифта». Однако лифтовики никогда не приходят в квартиры. Во всех случаях нужно требовать предъявить удостоверение.

Что делать, если вы пострадали от мошенников?