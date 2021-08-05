"Золотые" маски: сколько заработал Китай на средствах защиты от COVID

Китайские бизнесмены за первый год пандемии сумели в четыре раза нарастить экспорт медицинских масок и респираторов. За границу было отправлены средства индивидуальной защиты на $22,9 млрд, а за 2020 год на $88,1 млрд, установили аналитики Института мировой экономики Петерсона.

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Всего за прошлый год масок и респираторов было экспортировано на сумму в $53,8 млрд, что больше на $48,8 млрд, чем в 2019 году. Доход от продажи щитков для лица составил $16,8 млрд, поставки защитной одежды принесли Китаю $10,8 млрд, ещё $3,9 млрд составил доход от продажи перчаток.

Несмотря на рост объёмов производства китайских защитных средств, рост цен на них в течение 2020 года не остановился. В апреле стоимость одной маски и респиратора выросла на 720% в сравнении с декабрём 2019 года. Также увеличилась стоимость комплектов защитной одежды. Рост цен составил 536,2%. Это произошло из-за глобального спроса на средства защиты.

Китай продолжал поставлять СИЗы в США. Этому не помешали напряжённые отношения между странами. Экспорт вырос с $7,1 млрд до $24,6 млрд за прошлый год.

В России по состоянию на 1 июня 2020 года было поставлено около 200 млн масок из Китая, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В ноябре было предложено запретить покупки медицинских масок за рубежом, чтобы поддержать российских производителей, на складах которых находились 141 млн масок. Запрет был введён в декабре 2020 года до конца 2021 года.