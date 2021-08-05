«Зеленский кидает камень раздора»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что победу на выборах ему обеспечили русскоязычные граждане. Своими заявлениями по поводу Донбасса он не способствует единству страны, написала она в своем Telegram-канале.

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Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, стоит уехать в Россию.

«Во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет», - заметил он.

По мнению Захаровой, Зеленский вместо того, чтобы объединять Украину, «кидает в людей камень раздора, добивая страну».

«Победу на выборах обеспечили те, кого он теперь выпроваживает из своей страны: русскоязычные граждане юго-восточной, южной и центральной Украины. Вместо того, чтобы выполнить главное свое обещание о мире, президент пытается избавиться от избирателей, как ненужных свидетелей невыполненного им обещания», - заметила она.

Официальный представитель МИД России также поинтересовалась, почему гражданам Украины нельзя «ассоциировать себя с исторической Родиной».

«Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвется в ЕС и НАТО», - отметила она.

Мария Захарова также констатировала, что киевский режим «перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма» и предрекла, что финал у этого «будет печальным».