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Украина арестовала 13 российских самолетов

Ura.Ruиещё 6
57 минут назад

Суд Украины арестовал 13 самолетов Airbus одного из российских авиаперевозчиков. Компания осуществляла полеты в Крым. Об этом сообщается на сайте украинской прокуратуры Крыма.

«Судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска „Симферополь-авиа“. Он находится на временно оккупированной территории АР Крым», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

На сайте отмечается, что авиакомпания России осуществляет регулярные рейсы на территорию полуострова с нарушением украинских правил въезда. «Осуществление перелетов иностранными, преимущественно российскими авиакомпаниями на временно оккупированную территорию АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины», — уточняется в сообщении.

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Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам голосования жителей полуострова. Украина не признала итоги референдума, напоминает портал «Дни.ру». В июне 2021 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал обменять газопровод из РФ в Германию «Северный поток-2» на полуостров.

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