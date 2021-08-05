Украина арестовала 13 российских самолетов

Суд Украины арестовал 13 самолетов Airbus одного из российских авиаперевозчиков. Компания осуществляла полеты в Крым. Об этом сообщается на сайте украинской прокуратуры Крыма.

«Судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска „Симферополь-авиа“. Он находится на временно оккупированной территории АР Крым», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

На сайте отмечается, что авиакомпания России осуществляет регулярные рейсы на территорию полуострова с нарушением украинских правил въезда. «Осуществление перелетов иностранными, преимущественно российскими авиакомпаниями на временно оккупированную территорию АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины», — уточняется в сообщении.