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Голиковой направили запрос об индексации пенсий работающим

Лера Букина
24 минуты назад

«Справедливая Россия» обратилась в кабмин с просьбой осведомить о сроках индексации пенсий работающим пенсионерам. Запрос составлен на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сообщает «Прайм». Документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента.

Голиковой направили запрос об индексации пенсий работающим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К депутатам обращаются много работающих пенсионеров, которые жалуются на отсутствие индексации пенсий. Авторы запроса отметили, что это является нарушением положения об обязательности осуществления индексации в соответствии с частью 6 статьи 75 Конституции РФ.

Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в стране с января 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации не раз поднимали вопрос о возвращении индексации пенсий пожилым гражданам с низкими зарплатами. Президент РФ Владимир Путин ранее поручал проработать предложения по данному вопросу.

Для того чтобы получить прибавку к пенсии с 1 августа, работающим пенсионерам нужно иметь официальные доходы от работы в предшествующем году, сообщил агентству заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Им каждый год в августе производят перерасчет страховой пенсии. Сумма увеличения пенсии у работающих пенсионеров может быть разной. По его словам, прибавку рассчитывают как произведение количества индивидуальных коэффициентов, которые пенсионер заработал за предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента.

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