Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Крейсер «Орел» временно потерял ход недалеко от Дании

Газета.Ru
29 минут назад

Российская атомная подводная лодка «Орел» временно потеряла ход недалеко от острова Сейерё, принадлежащего Дании. Об этом сообщили моряки датского военного крейсера Diana в Facebook.

Отмечается, что датский крейсер патрулировал и сопровождал российскую подлодку, а также буксир «Алтай» и ракетный эсминец «Вице-адмирал Кулаков» во время их следования из Санкт-Петербурга в сторону Кольского полуострова (Мурманская область). Российские корабли возвращались с парада, который прошел в Северной столице 25 июля по случаю Дня военно-морского флота, уточняет газета «Коммерсантъ».

«Один из эскортных переходов из Балтийского моря войдет в историю как драматичный и захватывающий, когда у атомной штурмовой субмарины ''Орел'' класса ''Оскар II'' возникли проблемы с двигателем и она намертво встала в водах у острова Сейерё»,— говорится в сообщении датских моряков.

Отмечается, что российский подводный крейсер стало сносить в сторону Сейерё, когда ее отделяло от суши около двух морских миль (около 3,7 км). Экипаж Diana предложил помощь по радио, однако россияне от нее отказались, говорится в сообщении. Позже проблему удалось решить, и «Орел» смог двигаться дальше.

"Потерянная" американцами российская подлодка нашлась

Ни одна из стран пока не подтвердила эту информацию официально.

Личный счет,Видео,Газета "Коммерсантъ",
64
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители