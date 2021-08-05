Российская атомная подводная лодка «Орел» временно потеряла ход недалеко от острова Сейерё, принадлежащего Дании. Об этом сообщили моряки датского военного крейсера Diana в Facebook.

Отмечается, что датский крейсер патрулировал и сопровождал российскую подлодку, а также буксир «Алтай» и ракетный эсминец «Вице-адмирал Кулаков» во время их следования из Санкт-Петербурга в сторону Кольского полуострова (Мурманская область). Российские корабли возвращались с парада, который прошел в Северной столице 25 июля по случаю Дня военно-морского флота, уточняет газета «Коммерсантъ».

«Один из эскортных переходов из Балтийского моря войдет в историю как драматичный и захватывающий, когда у атомной штурмовой субмарины ''Орел'' класса ''Оскар II'' возникли проблемы с двигателем и она намертво встала в водах у острова Сейерё»,— говорится в сообщении датских моряков.

Отмечается, что российский подводный крейсер стало сносить в сторону Сейерё, когда ее отделяло от суши около двух морских миль (около 3,7 км). Экипаж Diana предложил помощь по радио, однако россияне от нее отказались, говорится в сообщении. Позже проблему удалось решить, и «Орел» смог двигаться дальше.