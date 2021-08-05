Онищенко объяснил смысл налога на мясо

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире радио «Говорит Москва» объяснил, что налог на мясо имеет смысл только в том случае, если власти стремятся сократить население. Таким образом он прокомментировал идею, высказанную спецпредставителем президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По его словам, сборы с производителей мяса неизбежно приведут к сокращению производства, что сделает продукт более дорогим и менее доступным при том, что около миллиарда людей на планете вообще не имеют свободного доступа к пище.

Онищенко напомнил, что нехватка мяса в рационе детей может привести к задержкам в развитии, а значит, налог на мясо обеспечит многим из них белковый голод.

«А как мы будем вопросы обороноспособности страны решать, если у нас дети априори будут голодными, физически и умственно отставать в развитии?» — удивился депутат.

По его данным, в России бедное население составляет 20 миллионов человек, и дополнительно ограничить им доступ к развитию, заключил Онищенко, станет слишком высокой платой за экологию.

Песков объяснял свою инициативу высоким углеродным следом животноводства. Чиновник отмечал, что политика уменьшения вредных выбросов может дойти до производства мяса в течение нескольких лет. И сначала в стране будут возмущаться, но потом все равно придется платить.

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов заявил, что не видит возможности введения такого налога, потому что он приведет к социальному недовольству. В Минфине заверили, что такая идея не обсуждается ни в каком виде, тем более не рассматриваются поправки в законодательство.