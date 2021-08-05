"Кидает камень раздора": Захарова о заявлении Зеленского про Донбасс

Национальная политика Киева перешла к национализму. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что люди в Донбассе, считающие себя русскими, должны уезжать в Россию.
Национальная политика Киева перешла к национализму. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что люди в Донбассе, считающие себя русскими, должны уезжать в Россию.
"Киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому "ради его детей и внуков" не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, "кушая рапаны", - написала она в своем Telegram-канале.
Захарова указала, что Зеленский вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, "кидает в людей камень раздора, добивая страну".
"Победу на выборах обеспечили те, кого он теперь выпроваживает из своей страны, - русскоязычные граждане Юго-Восточной, Южной и Центральной Украины. Вместо того, чтобы выполнить главное свое обещание о мире, Зеленский пытается избавиться от своих избирателей, как ненужных свидетелей невыполненного им обещания", - отметила дипломат.
"Несколько лет киевский режим не часть людей или часть страны, а всех скопом, целиком тащит в ЕС и НАТО. Так почему же теперь Зеленский негодует, что значительная часть этой самой страны и народа, понимая, что их никто не спрашивал, но все равно уже упаковали на продажу, считают возможным самим определить вектор и формат движения?" - обратила внимание Захарова. - Киев же сам ориентировал граждан Украины не на наращивание суверенитета, концентрацию внутренней силы, консолидацию и сплочение людей на равных условиях, а на центробежное развитие и приемлемость зависимости". В этой связи она задалась вопросом, "почему управлять Украиной из-за рубежа или иностранцам, сидя в руководящих киевских креслах, можно, а украинским гражданам ассоциировать себя с исторической Родиной нельзя".
"Если одним можно говорить "нам в НАТО", то другим можно говорить вообще все, что угодно: хоть в АСЕАН, хоть в Лигу арабских государств или Афросоюз. Эту игру начала киевская власть. Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвется в ЕС и НАТО", - констатировала Захарова.
Зеленский, как подчеркнула официальный представитель дипведомства, ведет дело к реальной сдаче суверенитета Украины, "повторяя тезисы о борьбе с мифической оккупацией" Донбасса на фоне стремления официального Киева вступить в ЕС и НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил тем, кто считает себя русскими, уехать из Донбасса. Ксенофобское заявление прозвучало в интервью телеканалу "Дом", который спонсируется офисом президента и транслируется на восточные области страны.
Несогласным с проводимой Киевом политикой Зеленский предложил спасаться бегством и искать место в России "во имя детей и внуков".
По словам президента Украины, Донбасс "никогда не будет русской территорией". Более того, по его мнению, без Украины там "невозможна и цивилизация". Как ни парадоксально, но после этих слов Зеленский выразил уверенность, что регион вернется в состав Украины.
Это уже вторая выдержка из интервью украинского президента каналу "Дом", которая стала доступна общественности. Ранее Зеленский заявил, что и Крым не будет русским. То, что полуостров им был на протяжении столетий и снова таковым является, он никак не может уяснить.
Заявления в данном интервью противоположны тому, что Зеленский говорил в своей инаугурационной речи. В мае 2019 года он обещал должно бороться за сердца и души людей Донбасса, а не только за территории.
Стоит отметить, что уровень поддержки украинцами деятельности президента продолжает падать. Сейчас его действия одобряют только 29 процентов опрошенных (минус 5 пунктов за месяц). А уровень неодобрения, по данным Киевского международного института социологии, вырос до 56 процентов. Примечательно, что опрос проводился исключительно на территориях, подконтрольных Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о том, что люди в Донбассе, считающие себя русскими, должны уезжать в Россию, фактически ставит перед выбором жителей ДНР и ЛНР, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Президент Украины Зеленский сделал очередное громкое заявление, на сей раз по Донбассу. Последнее время он постоянно пытается говорить пафосно проникновенным тоном, как это было по крымским рапанам. Но на сей раз результат получился откровенно ксенофобским. Фактически украинский лидер ставит жителей ЛНР и ДНР перед выбором: ты русский, ты в России или ты украинец, это твоя земля? Это твоя родина или ты гость?" - написал Косачев в Facebook.
"Сценарий, что человек русский, именно за это свое законное право жить на своей земле и говорить на родном языке он выступил против киевского госпереворота, президентом Украины не предусматривается. Пока человек, который считает себя законным президентом в том числе и этих людей, не сможет признать этого права русских людей на традиционно русских территориях, которые в силу судеб оказались в составе современной Украины, внутриукраинский конфликт не закончится", - подчеркнул Косачев.
Целью властей Киева является изгнание людей из Донбасса. Это признал президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о необходимости жителям этого региона, считающим себя русским, уехать в Россию. Такое мнение 5 августа высказал председатель комитета Народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.
«Заявление Зеленского — это откровенное признание в геноциде, который был, есть и будет продолжаться. Это — ответ, почему идут обстрелы населенных пунктов ДНР. Потому что есть задача и стратегия — вытеснить отсюда людей и освободить территории», — заявил в беседе с Донецким агентством новостей Бердический.
По его словам, власти Украины всеми способами «экономическим, политическим и военным — добивались того, что люди отсюда выехали.
«Донбасс не Украина строила, поэтому выбирать, где им жить, наши люди будут самостоятельно», — отметил парламентарий.
Бердический считает, что люди в Донбассе, которые до сих пор верили в адекватность украинских властей, «должны понять, что им противостоит нацистское государство», у которого цель — уничтожить народ Донбасса.
Призыв президента Украины Владимира Зеленского к русским «уезжать с Донбасса» является проявлением политики этноцида и свидетельствует о незнании главой государства истории. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Мирослав Руденко.
«Мы здесь родились, наши предки здесь родились, чуть более 100 лет назад никто и не знал здесь понятия "Украина": это была историческая Новороссия, здесь жили различные этносы Российской империи», — ответил политик.
Он также назвал украинскую независимость «историческим недоразумением» и предложил отправить президента «под трибунал».
«Донбасс всегда был в рамках большой России, будь то советский период, будь то имперский период. Освоение этой территории началось русским государством еще с конца XVI века», — напомнил депутат.
Его коллега, председатель комитета парламента ДНР по внешней политике и международным связям Владислав Бердичевский в свою очередь назвал Зеленского руководителем «нацистского государства», целью которого является «уничтожение народа Донбасса».
«Донбасс не Украина строила, поэтому выбирать, где им жить, наши люди будут самостоятельно», — цитирует политика Донецкое агентство новостей.
Заявление украинского президента в социальной сети Facebook обсудили на страницах канала «112 Украина», депутата Рады Рената Кузьмина и на странице украинского политолога Михаила Чаплыги. Многие раскритиковали Зеленского, отметив, что сказанное им является нарушением конституции Украины и не способствует теоретическому «возвращению» республик Донбасса в состав Украины.
«Не разу не слышала, чтобы президент какай-то страны указывал на дверь гражданам», — написала Алла О.
«А может быть, президенту нужно подыскать себе новое место жительства?» — спросила Mona Poleopulo.
«А тем, кто чувствует Донбасс Донбассом, куда выезжать?» — спросила Татьяна Р.
«Это вы скоро отсюда будете рвать когти! Ты себе на статью УК (Уголовного Кодекса. — М. Р.) наговорил » — отреагировала Зинаида К.
«А мне интересно, а что наш Зе сделал для людей Донбасса? Что?» — поинтересовался Борис М.
«Днище, а не президент», — пишет Эльвира Э.
«У неуехавших будут мерить черепа или официально фотографировать целующими бюст Бандеры?» — спросил Роман Г.
«Жаль, что мне много лет. Я бы воспользовалась советом президента. В таком государстве делать нечего. Вот молодежь и уезжает кто куда. Он освобождает территорию от населения, задание такое. Молодец, способный ученик», — написала Татьяна К.
«Вова, люди «воспользуются моментом» и вынесут тебя раньше, чем кто-то решит собрать чемодан в Россию! Гарант хренов » — пишет Анька А.
«И это гарант конституции! Для него люди — мусор. Как говорил герой фильма «Место встречи »: «Как можно гнать людей со своей земли???» — недоумевает Светлана В.
«О Господи, что он говорит? Кто ему это в его мозг занёс? Люди там живут всю свою жизнь, и ты им будешь указывать, куда им ехать?..» — отреагировала Людмила Л.
«Пусть берет детей и едет в Европу, он же чувствует, что Украина — это Европа», — призвала Ирина Ч.
«А ничего удивительного. Он в каком году назвал жителей Донбасса «сволочами»? В 2014-м или 2015-м?» — напомнила Лилия О. о видеозаписи с выступления Зеленского перед боевиками АТО, на которой он заявил, что украинские военные защищают страну от «мразей».
"С такими правителями не то что вернуть Донбасс, а тем более Крым — нереально, как бы остальную Украину не потерять», — добавил Ruslan S.
«Ну, Крым и часть Донбасса так уже и сделали. Уехали в Россию вместе с домами, чемоданами и землей, на которой жили они и их предки. Самоопределились вместе со всем, что им принадлежит. А это право записано в ООН. Зеленский предлагает жителям Одессы, Харькова, Чернигова, Николаева и т. д. сделать то же самое? Скорее всего, скоро они его послушают. А может, и так дело развернется, что европейцам очень быстро надо будет бежать в Европу и любить ее там. Посмотрим», — написал Саша С.
«Соответственно, продолжая логику Зеленского, все, кто считает, что Украина должна развивать отношения с ЕС, никакие не украинцы, а «европейцы» и должны убираться отсюда на фиг в свой ЕС? Так ведь? Здесь должны остаться только те, кто любят Украину и ненавидят все остальные страны», — отметил Андрей Г.
«Обращаюсь к Зеленскому: любишь Европу и считаешь, что всю жизнь чувствовал, что территория Украины — это Европа, если ты так чувствуешь, то во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в Европе. Кто ему пишет такие тупые тексты? Он же всего за минуту, обращаясь к нашим соотечественникам в ЛДНР, высказал им столько презрения, что больше — это надо ещё постараться. Он же просто ненавидит каждого нашего соотечественника в ЛДНР каждым своим словом. Зеленский делает всё, чтобы реинтеграция никогда не состоялось. Он же даже не пытается понять или услышать миллионы людей там. Он желает одного: водрузить флаг в Донецке и принудить всех любить Бандеру. Либо Зеленский меняет свою команду по Донбассу, либо так мы Донбасс не вернём никогда», — подытожил на своей странице социальной сети Facebook украинский политолог Александр Скубченко.