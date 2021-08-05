"Кидает камень раздора": Захарова о заявлении Зеленского про Донбасс

«Не разу не слышала, чтобы президент какай-то страны указывал на дверь гражданам», — написала Алла О.



«А может быть, президенту нужно подыскать себе новое место жительства?» — спросила Mona Poleopulo.



«А тем, кто чувствует Донбасс Донбассом, куда выезжать?» — спросила Татьяна Р.



«Это вы скоро отсюда будете рвать когти! Ты себе на статью УК (Уголовного Кодекса. — М. Р.) наговорил » — отреагировала Зинаида К.



«А мне интересно, а что наш Зе сделал для людей Донбасса? Что?» — поинтересовался Борис М.



«Днище, а не президент», — пишет Эльвира Э.



«У неуехавших будут мерить черепа или официально фотографировать целующими бюст Бандеры?» — спросил Роман Г.



«Жаль, что мне много лет. Я бы воспользовалась советом президента. В таком государстве делать нечего. Вот молодежь и уезжает кто куда. Он освобождает территорию от населения, задание такое. Молодец, способный ученик», — написала Татьяна К.



«Вова, люди «воспользуются моментом» и вынесут тебя раньше, чем кто-то решит собрать чемодан в Россию! Гарант хренов » — пишет Анька А.



«И это гарант конституции! Для него люди — мусор. Как говорил герой фильма «Место встречи »: «Как можно гнать людей со своей земли???» — недоумевает Светлана В.



«О Господи, что он говорит? Кто ему это в его мозг занёс? Люди там живут всю свою жизнь, и ты им будешь указывать, куда им ехать?..» — отреагировала Людмила Л.



«Пусть берет детей и едет в Европу, он же чувствует, что Украина — это Европа», — призвала Ирина Ч.



«А ничего удивительного. Он в каком году назвал жителей Донбасса «сволочами»? В 2014-м или 2015-м?» — напомнила Лилия О. о видеозаписи с выступления Зеленского перед боевиками АТО, на которой он заявил, что украинские военные защищают страну от «мразей».



"С такими правителями не то что вернуть Донбасс, а тем более Крым — нереально, как бы остальную Украину не потерять», — добавил Ruslan S.



«Ну, Крым и часть Донбасса так уже и сделали. Уехали в Россию вместе с домами, чемоданами и землей, на которой жили они и их предки. Самоопределились вместе со всем, что им принадлежит. А это право записано в ООН. Зеленский предлагает жителям Одессы, Харькова, Чернигова, Николаева и т. д. сделать то же самое? Скорее всего, скоро они его послушают. А может, и так дело развернется, что европейцам очень быстро надо будет бежать в Европу и любить ее там. Посмотрим», — написал Саша С.



«Соответственно, продолжая логику Зеленского, все, кто считает, что Украина должна развивать отношения с ЕС, никакие не украинцы, а «европейцы» и должны убираться отсюда на фиг в свой ЕС? Так ведь? Здесь должны остаться только те, кто любят Украину и ненавидят все остальные страны», — отметил Андрей Г.



«Обращаюсь к Зеленскому: любишь Европу и считаешь, что всю жизнь чувствовал, что территория Украины — это Европа, если ты так чувствуешь, то во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в Европе. Кто ему пишет такие тупые тексты? Он же всего за минуту, обращаясь к нашим соотечественникам в ЛДНР, высказал им столько презрения, что больше — это надо ещё постараться. Он же просто ненавидит каждого нашего соотечественника в ЛДНР каждым своим словом. Зеленский делает всё, чтобы реинтеграция никогда не состоялось. Он же даже не пытается понять или услышать миллионы людей там. Он желает одного: водрузить флаг в Донецке и принудить всех любить Бандеру. Либо Зеленский меняет свою команду по Донбассу, либо так мы Донбасс не вернём никогда», — подытожил на своей странице социальной сети Facebook украинский политолог Александр Скубченко.