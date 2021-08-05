Выходные и бесплатные обеды: как россиян мотивируют привиться

Материальные поощрения, дополнительные выходные и отпускные дни, а также информационные кампании стали основными методами, которые российский бизнес изпользует для популяризации вакцинации среди своих сотрудников. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос CEO ведущих корпораций России из разных отраслей экономики проведенный Korn Ferry Russia.

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Как следует из данных исследования, материальное поощрение, например дополнительные дни отпуска, бесплатные обеды или премии могут получить сотрудники таких крупных компаний как НЛМК, «Алроса» и «Альфа-банк. КамАЗ и ОМК обещают организовать корпоратив для привитых сотрудников, а генеральный директор Первой грузовой компании Сергей Каратаев заявил, что среди привившихся сотрудников проводится лотерея, в которой они могут выиграть от 30 до тыс. рублей.

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Компании «Русал», «Фосагра» и «Полис» наняли специальных экспертов, проводящих среди сотрудников информационные кампании о важности вакцинации. А вот «Сибур» и «М.Видео» прямо заявляют, что готовы отстранить непривитых сотрудников от работы в офисе и магазинах и лишить их таким образом премии. При этом важно отметить, что в соответствии с законодательством, увольнение за отказ от вакцинации допустимо лишь в отдельно обговоренных законодательством случаях.

В целом, согласно данным исследования Korn Ferry Russia, процент привитых сотрудников российского бизнеса в среднем колеблется от 20% до 45%. При этом минимальное значение он составил у «Мегафона», где вакцинировано только 15% работников, а рекордсменом является «Фосагро» с 65%.

В конце апреля власти Хабаровского края объявили о бесплатной раздаче яиц для вакцинированных пенсионеров. Такая мера поощрения граждан вызвала бурное обсуждение пользователей в социальных сетях.