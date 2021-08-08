В Госдуме ответили на предложение КПРФ о семидневке

Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев рассказал, как относится к предложению увеличить рабочую неделю в России. Об этом сообщил Russia Today.

Фото: ТАСС ТАСС

Я думаю, что в рамках Трудового кодекса это сегодня невозможно сделать. Потому что есть гарантии у работников, закреплённые Трудовым кодексом, — прокомментировал Терентьев идею.

Он также назвал предложение нецелесообразным. Политик считает, что изменять рабочую неделю нужно для того, чтобы повышать производительность. Но увеличение количества рабочих дней не всегда повышает выработку продукции или благ.

Призвал же увеличить рабочую неделю в России первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Он полагает, что таким образом российская экономика быстрее восстановится.