Микрофинансовые организации (МФО) придумали новую схему обмана. Мошенники начали самовольно одобрять займы и перечислять деньги на счета случайных россиян.

Одной из жертв мошенников стал инженер из Твери. На его счет поступила сумма в 45 тысяч рублей. Вернуть эти деньги он не имел возможности, поскольку в переводе отсутствовали реквизиты. Спустя неделю ему позвонили представители МФО и попросили его погасить долг. Полиция принимать заявление не стала, поэтому пришлось платить. Однако, оплатой долга дело не закончилось.

Сутки нахождения суммы на счетах инженера стоили три процента и, вскоре после погашения долга, ему стали звонить коллекторы из Ростовской области. Они заявили, что «купили его долг», в том числе и набежавшие проценты. Похожая ситуация произошла недавно и в Екатеринбурге.

Что делать в случае неожиданного поступления денег рассказала юрист Анна Юфра в беседе с «Российской газетой».

«Требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги. Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой — указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислили безосновательно», — передает ее слова газета.