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В Госдуме предложили снизить расходы на оплату ЖКХ

Ura.Ruиещё 1
35 минут назад

В Госдуму внесут законопроект об установлении нового федерального стандарта допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади. Соответствующий законопроект подготовил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

В Госдуме предложили снизить расходы на оплату ЖКХ
Фото: ТАССТАСС

«Принятие предлагаемого законопроекта позволит устанавливать в субъектах РФ региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ не выше 15%. Это поддержит малообеспеченных граждан в условиях пандемии, обеспечит адресность оказываемой гражданам социальной поддержки», — передает «РИА Новости» со ссылкой на пояснительную записку.

Изменение предлагают внести в статью 159 Жилищного кодекса РФ, дополнив ее новой частью. Как отмечает автор законопроекта, такая мера позволит исключить ситуации, когда в дотационных регионах расходы граждан на оплату ЖКУ выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни.

Ранее Нилов стал одним из авторов поправки о штрафах за высадку детей-безбилетников из транспорта. Предлагалось установить штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, передает RT. Позже президент РФ Владимир Путин подписал данный закон, уточняет РАПСИ.

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