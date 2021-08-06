В Госдуме предложили снизить расходы на оплату ЖКХ

В Госдуму внесут законопроект об установлении нового федерального стандарта допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади. Соответствующий законопроект подготовил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

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«Принятие предлагаемого законопроекта позволит устанавливать в субъектах РФ региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ не выше 15%. Это поддержит малообеспеченных граждан в условиях пандемии, обеспечит адресность оказываемой гражданам социальной поддержки», — передает «РИА Новости» со ссылкой на пояснительную записку.

Изменение предлагают внести в статью 159 Жилищного кодекса РФ, дополнив ее новой частью. Как отмечает автор законопроекта, такая мера позволит исключить ситуации, когда в дотационных регионах расходы граждан на оплату ЖКУ выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни.