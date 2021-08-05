Платежи за коммуналку предложили ограничить долей в 15% от всех расходов семьи

В Госдуму РФ внесли законопроект об установлении нового федерального стандарта допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади, который будет на 7% ниже действующего. Соответствующий документ находится в базе Госдумы.

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Одним из автором законопроекта выступает депутат Ярослав Нилов. Согласно пояснительной записке, на данный момент в РФ установлен стандарт в 22%, и несмотря на то, что каждый из субъектов имеет право снизить и установить собственный, многие придерживаются федеральных цифр, из-за недостатка финансирования. Так, по словам Нилова, региональный стандарт Москвы составляет всего 10%, в то время как в Московской области все 22%.

«Принятие предлагаемого законопроекта позволит устанавливать в субъектах РФ региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ не выше 15%. Это поддержит малообеспеченных граждан в условиях пандемии, обеспечит адресность оказываемой гражданам социальной поддержки», — передает «РИА Новости» со ссылкой на пояснительную записку.

Изменения также предлагают внести в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнив ее с новой частью. Автор законопроекта отмечает, что такая мера позволит исключить ситуацию, когда в дотационных регионах расходы граждан на оплату услуг ЖКУ гораздо выше, чем в регионах, в которых более высокий уровень жизни.