Минэк поспорил с Центробанком из-за долгов россиян

В Центробанке неоднократно заявляли об опасном росте закредитованности россиян в 2021 году. Однако в Минэкономразвития считают иначе. В ведомстве уверены, что по сравнению с другими странами долговая нагрузка россиян не такая и большая.

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Ранее зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что уровень закредитованности населения находится на исторически высоком уровне. По ее словам, быстрое увеличение кредитования приводит к тому, что на рынках образуются «пузыри», инфляция растет, а темпы экономического роста и реальные доходы россиян падают.

Однако в Минэке не согласны. «Что касается закредитованности населения — по сравнению с другими странами она находится на низком уровне. Для сравнения: по России задолженность граждан — менее 20% ВВП. В развивающихся странах — к примеру, в Бразилии — 30—50%. А в развитых странах, таких как США и Великобритания, 70—90%», — рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Илья Торосов.