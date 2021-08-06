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Россиянам объяснили, как изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ

News.ruиещё 5
34 минуты назад

Экспертное сообщество ожидает изменений размеров льгот по оплате ЖКУ, в то время как в правительстве РФ обсуждают изменения принципов формирования тарифов. По мнению генерального директора ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергея Минко, не исключено, что для граждан, имеющих право на льготы, в частности пенсионеров, предусмотрят более низкие базовые тарифы.

Как изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ
Фото: ТАССТАСС

Если пенсионеры не имеют трудоспособных родственников, которые проживают с ними рядом то, скорее всего, они будут иметь право на существенные льготы в 50 или 100 процентов от стоимости услуг ЖКХ, — сказал эксперт.

По его словам, государство всё сильнее ставит акценты на социальном направлении, в связи с чем появление «нулевых тарифов» по ЖКУ является только вопросом времени и относиться они будут лишь к определённым категориям населения.

При этом Сергей Минко считает пересмотр тарифов для пенсионеров в сторону уменьшения оправданным.

Ранее пенсионерам рассказали, как списать долги по ЖКХ.

Личный счет,Правительство РФ,
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