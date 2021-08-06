Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Домик и «жук»: Памфилова заявила, что не «продалась за блага»

News.ru
1 час назад

Выступая эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель ЦИК РФ Элла Памфилова прокомментировала заявления оппозиционеров о том, что глава ЦИК якобы «продалась за блага». Отрывок интервью публикует URA.ru на своём Telegram-канале.

Памфилова заявила, что не «продалась за блага»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

У меня за границей вообще нет и никого, и ничего. Я продала квартиру в Москве и дачу под Истрой, чтобы построить себе домик. Хороший домик в Подмосковье, я его люблю. Это за «Ригой». У меня один дом, один гараж и мой любимый Beetle «жук» 2015 года, — заявила Памфилова.

Глава ЦИК также отметила, что она больше не прописана в Москве, так как ни у неё, ни у её родственников никакой собственности в Москве больше нет.

Ранее Памфилова прокомментировала снятие с выборов в Госдуму коммуниста Павла Грудинина, отметив, что в ведомстве уже замучились с многочисленными счетами миллиардера. Она также добавила, что в ЦИК действует «презумпция доверия» к кандидатам, поэтому Грудинина изначально зарегистрировали на выборы.

Личный счет,Павел Грудинин,Элла Памфилова,Центризбирком России,Госдума,Эхо Москвы,
101
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители