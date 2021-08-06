Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Опрос: Коронавирус испортил отпуск каждому пятому россиянину

Мир24иещё 1
40 минут назад

Пандемия COVID-19 испортила отпуск каждому пятому россиянину, сказано в исследовании, которое провел сервис SuperJob, передает РБК.

Коронавирус испортил отпуск каждому пятому россиянину
Фото: МТРК «МИР» / Мария АндросоваМТРК «МИР» / Мария Андросова

Согласно опросу, большинство жителей страны рассказали, что коронавирус и введенные из-за него ограничения не повлияли на летний отдых. На вопрос о том, отразилась ли пандемия на отпуске, 1 % респондентов ответил, что она повлияла положительно, 22 %, что повлияла отрицательно. При этом ковид никак не затронул планы 63 % россиян, затруднились ответить на этот вопрос 14 % участников исследования.

Среди самых частых причин испорченных отпусков были названы закрытые границы, дорогие цены на курортах, а также ухудшение сервиса. У некоторых путешественников сорвались вылеты в другие страны, помимо этого, несколько процентов россиян не стали планировать поездку, опасаясь заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Участники опроса, которые увидели положительное влияние COVID-19 на отпуск, указали, что стали больше успевать на даче. А некоторым понравилось отсутствие толпы путешественников в местах отдыха по сравнению с допандемийными временами.

Исследование проводилось с 28 июля по 4 августа. Специалисты опросили 1,6 тысячи человек в 370 населенных пунктах РФ.

Ранее сообщалось, что туристическая отрасль Кыргызстана начала оживать после тяжелых месяцев пандемии. Ковидные ограничения постепенно снимают, в страну приезжает все больше гостей из дальнего и ближнего зарубежья.

Личный счет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители