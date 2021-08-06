В ВОЗ предупредили о «периоде реальной опасности» из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество вступило в период «реальной опасности» из-за распространения коронавируса. Его слова приводятся на сайте ВОЗ.

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«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются разрушению», — подчеркнул Гебрейесус.

По мнению главы ВОЗ, на рост заболеваемости коронавирусом влияют как резко возросшие социальные контакты, так и непоследовательные меры в области здравоохранения и «несправедливая вакцинация».

Так, по словам Гебрейесуса, в бедных странах не могут получить вакцину даже медработники, спасающие жизни, при этом в богатых странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть.

«Это неправильно. Достигнутые с таким трудом успехи теряются, а системы здравоохранения во многих странах перегружены, поскольку растущее число инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения», - заметил он.