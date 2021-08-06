Россиянам рассказали, почему не стоит хранить деньги на депозите

С учетом того, что Банк России взял курс на повышение ключевой ставки, банки также постепенно стали поднимать процентные ставки по депозитам. Однако повышение ставок на длинных сроках (2-5 лет) ввиду неопределенности по долгосрочным ставкам пока будет ограничено, заявил РИА Новости начальник управления операций с ценными бумагами «МТС Банка» Роман Дмитриев.

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В нынешних рыночных условиях россиянам следует задуматься о размещении финансовой «подушки безопасности» частично на коротких депозитах (сроком 3-6 месяцев), а частично – в ОФЗ со сроком погашения 3-5 лет, отметил он.

«Достаточно взвешенным решением было бы размещение 50% средств в депозиты сроком 3-6 месяцев (с последующим реинвестированием в более длинные депозиты или облигации) и размещение 50% накоплений в государственные ОФЗ, со сроками погашения от 3 до 5 лет и доходностью 6,75-6,85% годовых», – советует специалист.

После стабилизации денежно-кредитной политики и выравнивания ставок на длинных сроках депозитов можно будет разместить средства по более привлекательным ставкам уже на 2-3 года, считает Дмитриев.

«Стоит все-таки дождаться повышения этих ставок и комфортно разместить денежные средства уже по новым уровням», – отметил эксперт.

Дмитриев также подчеркнул, что длинные государственные облигации (ОФЗ) сроком от 3 до 10 лет в настоящее время доступны с доходностью в 6,75-7% годовых, что превышает депозитные ставки в крупных банках. С учетом долгосрочного прогноза Центробанка по инфляции на уровне не выше 4% годовых такие ставки являются выгодными для вложений частных инвесторов, поскольку подразумевают премию к инфляции в 2,75-3% годовых, указал Дмитриев.