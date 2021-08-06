Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россиянам предложили платить по ₽10 тысяч за проверку здоровья

Лера Букина
1 час назад

В России необходимо ввести пособие в размере десяти тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец в обращении на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, передает RT.

Россиянам предложили платить за проверку здоровья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Омбудсмен предложила запустить федеральную программу «Здоровая Россия», предполагающую всеобщее информирование населения о возможности пройти бесплатное обследование. За своевременное прохождение плановой диспансеризации без пропусков гражданам могут направлять выплату раз в три года. Волынец предложила предусмотреть получение специального QR-кода на портале Госуслуг, который позволит гражданам подать заявление на выплату пособия.

Пособия получат не все: россиян проверят на нуждаемость

Волынец подчеркнула, что данная мера поможет повысить внимание населения к сохранению здоровья, регулярному прохождению медицинского обследования и формированию культуры плановой диспансеризации.

В России нужно ввести безусловный базовый доход в размере 10 тысяч рублей. Об этом заявил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин. Фракция «Справедливая Россия» подсчитала, что на это будет нужно направлять 18 трлн рублей ежегодно.

Личный счет,Ирина Волынец,Антон Котяков,Олег Шеин,Справедливая Россия,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители