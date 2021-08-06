Россиянам предложили платить за проверку здоровья

В России необходимо ввести пособие в размере десяти тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец в обращении на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, передает RT.
Омбудсмен предложила запустить федеральную программу «Здоровая Россия», предполагающую всеобщее информирование населения о возможности пройти бесплатное обследование. За своевременное прохождение плановой диспансеризации без пропусков гражданам могут направлять выплату раз в три года. Волынец предложила предусмотреть получение специального QR-кода на портале Госуслуг, который позволит гражданам подать заявление на выплату пособия.
Волынец подчеркнула, что данная мера поможет повысить внимание населения к сохранению здоровья, регулярному прохождению медицинского обследования и формированию культуры плановой диспансеризации.
В России нужно ввести безусловный базовый доход в размере 10 тысяч рублей. Об этом заявил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин. Фракция «Справедливая Россия» подсчитала, что на это будет нужно направлять 18 трлн рублей ежегодно.