Россиянам предложили платить за проверку здоровья

В России необходимо ввести пособие в размере десяти тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец в обращении на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, передает RT.

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Омбудсмен предложила запустить федеральную программу «Здоровая Россия», предполагающую всеобщее информирование населения о возможности пройти бесплатное обследование. За своевременное прохождение плановой диспансеризации без пропусков гражданам могут направлять выплату раз в три года. Волынец предложила предусмотреть получение специального QR-кода на портале Госуслуг, который позволит гражданам подать заявление на выплату пособия.

Волынец подчеркнула, что данная мера поможет повысить внимание населения к сохранению здоровья, регулярному прохождению медицинского обследования и формированию культуры плановой диспансеризации.