Эксперты оценили идею Шойгу о создании промышленных центров в Сибири

Заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест прокомментировал идею Сергея Шойгу о строительстве в Сибири трех-пяти крупных городов — научно-промышленных центров. По мнению эксперта, вряд ли у российского бюджета есть средства для возведения такого количества городов с нуля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Красноярский политический аналитик Александр Чернявский, напротив, полагает, что "основа под идеей есть", но вопрос является дискуссионным .

Видео дня

Омский журналист, политический аналитик, автор Telegram-канала Василий Епанчинцев заявил изданию ИА REGNUM, что перед началом строительства новых городов в Сибири следует привести в порядок уже имеющиеся.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу призвал к созданию в Сибири нескольких крупных городов, которые могли бы стать отраслевыми экономическими центрами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нам требуется построить три, а лучше - пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, иными словами — городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек", — заявил Шойгу накануне в ходе встречи с представителями науки Сибирского отделения РАН.

По его словам, эти центры должны специализироваться на определенных сферах деятельности.

При этом он напомнил о планах, которые были в советскую эпоху незадолго до распада страны. Но события начала 1990-х годов помешали их исполнить.

Ранее сообщалось, что назначенная решением премьер-министра России Михаила Мишустина куратором СФО вице-премьер Виктория Абрамченко назвала основные проблемы Сибири. По ее словам, это ликвидация заброшенных промышленных предприятий, внедрение системы обращения с отходами, улучшение качества воздуха и очистка водных объектов.

"Для Сибири в качестве актуальных сохраняются проблемы ликвидации объектов накопленного вреда экологии, организации инфраструктуры для обращения с отходами различных классов, сокращение объемов вредных выбросов в атмосферу, реабилитации водных объектов. На местах требуется решить важнейшие задачи в сфере охраны окружающей среды", - цитировало ее сообщение РИА Новости.