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"Помогал переносить тела": в сети появилось видео признаний "Тесака"

Алиса Селезнёва
47 минут назад

Националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу "Тесак", на появившейся в сети видеозаписи рассказал о своем участии в убийстве гастарбайтеров. Фрагмент допроса Тесака опубликовал Telegram-канал 112.

"Помогал переносить тела": появилось видео признаний "Тесака"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

16 сентября 2020 года стало известно, что тело Марцинкевича было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО. Следствие считает, что Тесак покончил жизнь самоубийством. Также в распоряжении правоохранителей оказалось несколько предсмертных записок. При этом отец Марцинкевича заявил, что не верит в суицид сына.

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что Марцинкевич активно сотрудничал со следствием и перед своей смертью успел признаться в серии убийств.

Сегодня в сети появился фрагмент допроса Марцинкевича, на котором он рассказал подробности убийств мигрантов.

"Помогал привезти гастарбайтеров на эту базу, прятать головы. Помогал переносить тела. И потом Потом подбрасывал головы в районе Гольяново", - заявил Марцинкевич на тридцатисекундном видео.

Ранее СКР сообщил о задержании в Москве, Сочи и Тюмени шести человек, которых подозревают в причастности совершенным в начале 2000-х годов преступлениям, в том числе убийствам выходцев из Центральной Азии. По данным следствия, они были соратниками Максима Марцинкевича.

Найдена новая записка Тесака

Личный счет,Максим Марцинкевич,Светлана Петренко,ФСИН,СКР,
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