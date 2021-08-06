"Помогал переносить тела": появилось видео признаний "Тесака"

Националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу "Тесак", на появившейся в сети видеозаписи рассказал о своем участии в убийстве гастарбайтеров. Фрагмент допроса Тесака опубликовал Telegram-канал 112.

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16 сентября 2020 года стало известно, что тело Марцинкевича было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО. Следствие считает, что Тесак покончил жизнь самоубийством. Также в распоряжении правоохранителей оказалось несколько предсмертных записок. При этом отец Марцинкевича заявил, что не верит в суицид сына.

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что Марцинкевич активно сотрудничал со следствием и перед своей смертью успел признаться в серии убийств.

Сегодня в сети появился фрагмент допроса Марцинкевича, на котором он рассказал подробности убийств мигрантов.

"Помогал привезти гастарбайтеров на эту базу, прятать головы. Помогал переносить тела. И потом Потом подбрасывал головы в районе Гольяново", - заявил Марцинкевич на тридцатисекундном видео.