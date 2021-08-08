Ричард Брэнсон. Из бедного мечтателя – в миллиардера

Ричард Брэнсон – первый миллиардер в истории человечества, который отправился в космос фактически на собственном космическом корабле. Теперь 11 июля 2021 года – знаменательная дата, ведь именно в этот день Брэнсон стал астронавтом на борту судна Unity. Его построила компания Virgin Galactic, которую он основал 17 лет назад.

О препятствиях на пути Брэнсона, его бизнесе, конкурентном полете в космос – в материале «Рамблера».

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«Я всегда был мечтателем». История о человеке, которому болезнь не помешала добиться успеха

Ричард Брэнсон родился в 1950 году в английском графстве Суррей. Его отец был адвокатом, а мать – танцовщицей в театре, также она подрабатывала инструктором пилотов планеров. Достатка в семье не было: у отца Брэнсона не получалось сдать квалификационный экзамен, а мать продавала деревянные ящики и подушки с вышивкой, чтобы прокормить себя, мужа и троих детей.

Немало дискомфорта доставила Брэнсону дислексия, которая передалась ему по наследству от отца. Она вынудила его уйти из школы. Впоследствии он так и не получил ни среднего, ни высшего образования.

Первым проектом британца стал журнал Student. Он начал выпускать его в подвале дома своих родителей в 1966 году. В журнале освещали разные события, в частности, войну во Вьетнаме. Брэнсон сам обзванивал рекламодателей, точки сбыта и издательства.

В 16 лет Брэнсон создал компанию, которая продавала пластинки и отправляла их по почте. Он хотел ее назвать «Ускользающий диск», а его подруга Тесса Уоттс сказала в шутку, что они оба являются абсолютными девственниками в вопросах бизнеса. Так появилась компания Virgin Mail Order, которая стала своего рода основой для Virgin Group. Затем открывались музыкальные магазины, продюсерский центр, студия звукозаписи. В 1972 году был создан британский звукозаписывающий лейбл Virgin Records.

В 1984 году появилась авиакомпания Virgin Atlantic Airways. Также среди компаний, принадлежащих Virgin Group, числятся туристическая фирма Virgin Vacations, автомобильный онлайн-магазин Virgin Cars, оператор мобильной связи Virgin Mobile, радиостанция Virgin Radio. В общей сложности Virgin Group управляет более 400 компаниями в различных сферах.

У Брэнсона всегда была мечта совершить путешествие на границу космоса.

«Я всегда был мечтателем. Мама говорила мне никогда не сдаваться и тянуться к звездам. В июле наша мечта станет реальностью», — так миллиардер анонсировал свой полет в космос.

Гонка за первенство

11 июля 2021 года Ричард Брэнсон совершил полет в космос на ракетоплане VSS Unity компании Virgin Galactic. Экипаж из шести человек был доставлен на высоту 86 километров.

Неделей позже основатель Amazon Джефф Безос совершил суборбитальный полет на космическом корабле New Shepard, который построили в принадлежащей ему компании Blue Origin. Капсуле удалось достичь высоты приблизительно 106 км над Землей, преодолев так называемую линию Кармана (условная граница между атмосферой Земли и космосом на высоте 100 км над уровнем моря). Полет длился чуть больше 10 минут.

В Blue Origin отказались признавать полет Брэнсона космическим из-за того, что его ракетоплан поднялся на высоту 86 километров, а, по версии Международной авиационной федерации, космос начинается на высоте 100 километров. В то же время высота 86 километров над уровнем моря считается космосом по стандартам ВВС США.

По мнению экспертов, разработка компании Безоса является более надежной, так как похожа на стандартную космическую ракету. Кроме того, она дает экипажу возможность спастись в чрезвычайных ситуациях, чего не предполагает ракетоплан Брэнсона.

Virgin Galactic — первая в мировой истории публичная компания, занимающаяся космическим туризмом. 6 августа компания начала продажу билетов на полеты в космос. Цена за билет начинается от $450 тысяч.

Состояние миллиардера

В рейтинге самых богатых людей Bloomberg Billionaires Index Ричард Брэнсон занимает 430-ю строчку. Его состояние оценивается в $6,6 млрд.

Личная жизнь Ричарда Брэнсона

Первой женой Ричарда стала Кристен Томасси, однако брак был непродолжительным. Джоан Темплемен – вторая супруга предпринимателя, они вместе до сих пор. В 1979 году у них родилась дочь Клэр Сара, но ее не стало через 4 дня после рождения. Через год родилась дочь Холли, а спустя 4 года – сын Сэм. Дочка миллиардера по специальности педиатр и управляет кинопродюсерской фирмой. У Ричарда Брэнсона трое внуков, которые с самого детства знакомы с принцами Уильямом и Гарри, поскольку Ричард и принцесса Диана были друзьями.

Интересные факты

Ричард Брэнсон всегда был эпатажной личностью. Например, во времена выпуска журнала Student Ричард обманывал журналистов, чтобы привлечь внимание к своему бизнесу. Он и его команда во время интервью отвечали на ложные звонки и якобы разговаривали со знаменитостями, тем самым подогревая интерес журналистов.

Однажды он проехал по Таймс-сквер в Нью-Йорке на танке и протаранил стену из банок с Coca-Cola. Это было сделано для того, чтобы продвинуть бренд газированного напитка Virgin Cola. В Coca-Cola этот поступок сочли оскорблением, и компания сделала все, чтобы Virgin Cola исчезла с полок всех магазинов. В конечном итоге продукт провалился.