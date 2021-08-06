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Скидок больше нет: на платных дорогах ввели новые тарифы

Лера Букина
5 минут назад

«Автодор» изменил тарифы на двух самых популярных платных трассах - М-4 «Дон» и М-11 «Нева», пишет «Комсомольская правда». Они соединяют Москву с Краснодаром и Санкт-Петербургом.

Скидок больше нет: на платных дорогах ввели новые тарифы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоит отметить, что многие россияне этим летом предпочли зарубежным отечественные курорты и отправились в отпуск на собственных машинах.

Ранее действовали скидки на путешествия в ночное время - с 00:00 – 07:00. Также была возможность меньше платить при автоматическом проезде благодаря транспондеру. Теперь же обе скидки перестали действовать.

Решение отменить скидки обусловлено поручением правительства по выравниванию тарифов на всей сети платных автомобильных дорог, указали в «Автодоре».

Тарифы выросли в полтора раза во время отпусков. Раньше благодаря скидкам у владельцев транспондеров была возможность добраться из Москвы до Санкт-Петербурга за 1300 рублей (в будни ночью), а сейчас такая же поездка обойдется в 1900 рублей в одну сторону (в выходные - 2400 рублей).

Сохранились скидки за проезд с понедельника по четверг. Также в компании «усовершенствовали программу лояльности». Однако речь идет о минимальных скидках (3-15%), которые можно получить постфактум.

«Раньше автолюбителей подхлестывали, чтобы они приобретали транспондеры и активнее ими пользовались. Оператору так было выгоднее. Нужно меньше кассиров в пунктах оплаты, а машины проезжают быстрее. Люди узнали об этом, привыкли, научились пользоваться. Видимо, когда в компании набрали необходимую массу владельцев транспондеров, скидки для них решили отменить», - указал автоэксперт «КП» Андрей Гречаник.

Как заявил недавно председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко, стоимость проезда по новой трассе Москва-Казань для легкового автомобиля составит в среднем 2,5 рубля за км.

Личный счет,Вячеслав Петушенко,Автодор,Комсомольская правда,
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