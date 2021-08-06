Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Цена на газ в Европе побила рекорд

Алиса Селезнёва
1 час назад

На фоне аварии на заводе «Газпрома» в ЯНАО цена на газ в Европе превысила отметку в $540 за тыс. куб. м. Такая стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах стала рекордной, пишет ТАСС со ссылкой на данные ICE.

Цена на газ в Европе побила рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня на торгах стоимость сентябрьских газовых фьючерсов выросла на 3,36% и в пиковых значениях вплотную приблизилась к $545 за 1 тыс. куб. м.

Накануне на предприятии нефтеперерабатывающего профиля «Газпрома» в Якутии, являющемся производителем высококачественных продуктов из углеводородного сырья, произошел пожар. В результате чего прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» упала более чем в два раза.

Ранее портал Gas Infrastructure Europe сообщил, что российская газовая компания практически остановила закачку в европейские хранилища на фоне дефицита газа в ЕС и роста цен на топливо. При этом «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Польшу и через Украину.

Эксперты отмечали, что для компании безусловным приоритетом является заполнение российских хранилищ, также, ограничивая поставки газа в Европу через Украину, «Газпром» добивается скорейшего ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» и поддерживает высокие цены на топливо.

Личный счет,Газпром,ЕС,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители