Цена на газ в Европе побила рекорд

На фоне аварии на заводе «Газпрома» в ЯНАО цена на газ в Европе превысила отметку в $540 за тыс. куб. м. Такая стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах стала рекордной, пишет ТАСС со ссылкой на данные ICE.

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Сегодня на торгах стоимость сентябрьских газовых фьючерсов выросла на 3,36% и в пиковых значениях вплотную приблизилась к $545 за 1 тыс. куб. м.

Накануне на предприятии нефтеперерабатывающего профиля «Газпрома» в Якутии, являющемся производителем высококачественных продуктов из углеводородного сырья, произошел пожар. В результате чего прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» упала более чем в два раза.

Ранее портал Gas Infrastructure Europe сообщил, что российская газовая компания практически остановила закачку в европейские хранилища на фоне дефицита газа в ЕС и роста цен на топливо. При этом «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Польшу и через Украину.