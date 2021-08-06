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Путин поручил Мишустину отслеживать доходы бедных россиян

Ura.Ruиещё 13
27 минут назад

Правительству России необходимо отслеживать доходы малообеспеченных граждан. Соответствующее распоряжение дал кабмину президент РФ Владимир Путин.

Путин поручил отслеживать доходы бедных граждан
Фото: ТАССТАСС

«Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», — опубликовано на сайте Кремля поручение Путина.

Методы отслеживания доходов граждан правительство должно определить к 1 октября.

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Ранее в Минтруде разработали правила предоставления новых выплат для малообеспеченных семей. Также ведомство собирается упростить процедуру получения господдержки. По задумке Минтруда, Федеральная налоговая служба будет передавать информацию о снижении дохода семьи в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Это позволит получить государственную поддержку в беззаявительном порядке, уточняет телеканал 360.

Личный счет,Владимир Путин,Федеральная налоговая служба,Минтруд,Правительство РФ,Телеканал "360° Подмосковье",
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