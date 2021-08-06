Путин поручил отслеживать доходы бедных граждан

«Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», — опубликовано на сайте Кремля поручение Путина.

Ранее в Минтруде разработали правила предоставления новых выплат для малообеспеченных семей. Также ведомство собирается упростить процедуру получения господдержки. По задумке Минтруда, Федеральная налоговая служба будет передавать информацию о снижении дохода семьи в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Это позволит получить государственную поддержку в беззаявительном порядке, уточняет телеканал 360.