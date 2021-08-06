Украинский депутат пригрозил Шойгу одесской тюрьмой

Депутат Верховной Рады Украины и член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко резко отреагировал на шутку министра обороны России Сергея Шойгу о принадлежности Крыма. Своим мнением парламентарий поделился в Telegram-канале.

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Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу шуткой ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что однажды Крым вернется в состав страны. Министр рассказал «старый одесский анекдот» про фонтан, который всегда «бил, есть и будет», так же как и Крым в составе России.

В свою очередь украинский парламентарий Алексей Гончаренко напомнил, что сам является одесситом, и, заочно отвечая российскому министру, использовал грубое выражение.

«Я, как одессит, отвечу Шойгу. Это в Москве ты министр обороны, в Одессе – еле-еле [оскорбительное выражение]», - написал он.

Депутат Рады пригрозил Сергею Шойгу, что, когда Украина «вернет Крым», его «посадят в одесскую тюрьму», чтобы он там «выучил новые анекдоты».