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Путин поручил правительству поддержать россиян с низкими доходами

Анна Безрукова
28 минут назад

Президент России Владимир Путин распорядился правительству РФ организовать мониторинг и в случае необходимости оказывать дополнительную поддержку гражданам с низкими доходами, сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил правительству поддержать россиян с низкими доходами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В случае необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер поддержки граждан в целях недопущения падения в реальном выражении доходов низкодоходных категорий населения и обеспечения их роста", - отмечается в сообщении.

Указывается, что доклад о соответствующей работе должен быть представлен главе государства 1 ноября, далее - один раз в шесть месяцев.

Кроме этого, в списке поручений кабмину от президента содержится задача по приросту численности населения к 2024-му году. Путин распорядился скорректировать показатели ожидаемой продолжительности жизни и численности населения в национальных целях развития.

Также российский лидер заявил о необходимости запуска до 1 января 2022 года комплексной программы модернизации пассажирского транспорта в регионах страны.

В числе поручений Путина в этот раз также оказалось требование полного отказа от обучения в три смены в российских школах. Эта цель должна быть достигнута уже к 2023-2024 годам.

Помимо всего, президент считает важным к 1 декабря проработать вопрос о льготных кредитах на индивидуальное жилищное строительство. Ответственными лицами за реализацию этой задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Среди важнейших социальных задач, которые Владимир Путин поставил перед кабмином, оказалось и распоряжение об обеспечении 100%-й доступности детских садов до 2023 года. Доклад по этому вопросу кабмин должен представить до 15 декабря этого года, далее - один раз в полгода.

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