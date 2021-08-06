Путин поручил правительству поддержать россиян с низкими доходами

Президент России Владимир Путин распорядился правительству РФ организовать мониторинг и в случае необходимости оказывать дополнительную поддержку гражданам с низкими доходами, сообщается на сайте Кремля.

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"В случае необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер поддержки граждан в целях недопущения падения в реальном выражении доходов низкодоходных категорий населения и обеспечения их роста", - отмечается в сообщении.

Указывается, что доклад о соответствующей работе должен быть представлен главе государства 1 ноября, далее - один раз в шесть месяцев.

Кроме этого, в списке поручений кабмину от президента содержится задача по приросту численности населения к 2024-му году. Путин распорядился скорректировать показатели ожидаемой продолжительности жизни и численности населения в национальных целях развития.

Также российский лидер заявил о необходимости запуска до 1 января 2022 года комплексной программы модернизации пассажирского транспорта в регионах страны.

В числе поручений Путина в этот раз также оказалось требование полного отказа от обучения в три смены в российских школах. Эта цель должна быть достигнута уже к 2023-2024 годам.

Помимо всего, президент считает важным к 1 декабря проработать вопрос о льготных кредитах на индивидуальное жилищное строительство. Ответственными лицами за реализацию этой задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.