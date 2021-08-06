Мошенники начали списывать деньги со счетов россиян с помощью дубликатов сим-карт: они используют банковское приложение, сообщил разработчик антивируса Eset.

«В Сети начинает набирать обороты новый вид мошенничества с сим-картами, который позволяет хакерам получить доступ к номеру телефона и моментально переводить деньги из банковских приложений», – цитирует сообщение компании ТАСС.

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Там уточнили, что мошенничество проводится в несколько этапов. Сначала регистрируется поддельный аккаунт, с его помощью создается видимость принадлежности к живому человеку. На втором этапе проводится поиск жертв через рекламный кабинет и поиск в Facebook и Instagram.

Мошенники избирают своими жертвами бизнесменов. На третьем этапе злоумышленники выясняют номер телефона жертвы, изготавливают дубликат сим-карты. На заключительном этапе они обращаются в банк для восстановления пароля от приложения, проходят аутентификацию по личному номеру и переводят средства на другой счет.

«С точки зрения банков – это даже не мошенничество. Потому что двухфакторные авторизации на сим-картах являются подтверждением личности. Если перевели деньги с помощью вашей сим-карты, значит это сделали вы. Выходит, что современная сим-карта оказывается важнее и весомее паспорта, а ее кража – опаснее утери основного документа гражданина страны. Все ваши аккаунты, все социальные сети, мессенджеры, банки, сервисы доставки и такси – буквально все завязано на личный номер телефона», – отметил эксперт Станислав Жураковский.

Специалисты предлагают в качестве превентивных мер выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора, переключить в банках смс-авторизацию на push-уведомления в приложении.

Также в офисе оператора связи необходимо подготовить документ, позволяющий запретить выдавать дубликат сим-карты без личного присутствия.

Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан России, переводя им микрозаймы без ведома и заявления заемщика. Об этом 6 августа сообщает «Российская газета».

По информации издания, одной из жертв мошенников стал инженер из Твери, на счет которого поступило 45 тыс. рублей от неизвестного, и он не мог вернуть эти деньги, так как в переводе отсутствовали реквизиты.

Затем, через неделю к мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации (МФО) из одного их заполярных городов и потребовал вернуть заем. В итоге инженеру с большим трудом удалось вернуть МФО деньги.

При этом, по данным газеты, за одни сутки нахождения данных денежных средств на счете жителя Твери с него брали по 3%, и затем ему начали звонить коллекторы из Ростовской области, заявившие, что они «купили его долг» в виде набежавших процентов.

Также описываются подобные же ситуации в Екатеринбурге и в Татарии, и добавляется, что на сегодняшний день, как показывает эта ситуация, МФО может выдать микрозайм даже без ведома и заявления самого заемщика.

Вместе с тем, юрист Анна Юфа в беседе с изданием рекомендовала в случае неожиданного поступления денежных средств зафиксировать этот факт в своем банке, а также составить заявление об ошибочном платеже.

«Далее, требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги. Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой — указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно. Просите ЦБ РФ затребовать в МФО договор и иные документы, на основании которых МФО перечислила вам деньги. Помните ключевое правило: понуждение к заключению договора не допускается законом», — сказала она.

Помимо того, эксперт добавила, что оговор считается заключенным, когда между сторонами, в советующей для разных случаев форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. При этом она указала, если нет договора, то нет и оснований для перечисления денег, добавив, что возвратом поступивших денежных средств должен заниматься банк жителя России по письменному заявлению гражданина.

Аферисты начали активно выманивать средства у россиян под видом розыгрышей. Пользователям рассылают сообщения в мессенджерах о призе в несколько тысяч долларов, сообщили в Сбербанке. Из-за запрета на перевод валюты внутри России выигрыш якобы необходимо конвертировать в рубли. За это злоумышленники требуют заплатить небольшую комиссию, но не только она становится их добычей.

«Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет $1 млн», — рассказали РИА «Новости» в банке.

Жертвам рассылки предлагают выбрать любой мессенджер, после чего сайт выдаёт размер приза — от $10 до $5000. Далее пользователь переходит в чат с «администратором» розыгрыша, где ему сообщают, что он якобы попал в топ-100 пользователей соцсети и может получить ещё 5 денежных призов. Итоговая сумма «выигрыша», как правило, составляет несколько тысяч долларов.

В этот момент мошенники сообщают жертве о запрете на перевод валюты внутри России и требуют от «участников розыгрыша» заплатить комиссию в несколько сотен рублей. Для этого просят ввести все данные карты и подтвердить операцию кодом из СМС-сообщения. Таким образом, мошенники получают возможность не только выманить комиссию, но и похитить все деньги со счёта жертвы.

Чтобы не стать жертвой таких мошенников, эксперты советуют тщательно проверять информацию обо всех акциях в подобных рассылках. Если данные об организаторах найти не получается, лучше отказаться от участия.

Ранее «Секрет» сообщал, что WhatsApp стал самым популярным мессенджером среди российских мошенников. По данным аналитиков «Лаборатории Касперского», 83% попыток открыть вредоносные сайты приходятся на этот мессенджер. Viber на втором месте, замыкает тройку Telegram.

В попытках завладеть чужими деньгами мошенники стараются нащупать слабые места потенциальных жертв. Об этом Радио Sputnik рассказала психолог Анастасия Лысакова.

По словам эксперта, у людей существует и несколько наиболее распространенных тем. Например, у женщин, — это любовь, стремление создать семью.

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«Разведенных женщин и женщин старше 35 или 40 лет часто приглашают в свадебные и брачные агентства, которые являются фейковыми», — рассказала она.

При этом для российских мужчин главное слабое место — деньги.

«Многие хотят легких и быстрых денег. Именно поэтому основная категория граждан, которые попадают в зависимость от игр — это мужчины», — пояснила Лысакова.

Кроме того, распространенными видами мошенничества являются случаи, когда злоумышленники сулят потенциальным жертвам небывалую прибыль от финансовых вложений.

Общей заботой для обоих полов является состояние здоровья. В этом случаи мошенники в основном ориентируются на людей старшего возраста. «Часто давят еще на болезни. Звонят якобы из медицинской клиники и говорят, что обнаружили какую-то болезнь», — сказала психолог.

Только 45% россиян кладут телефон при звонке от мошенников, тогда как все остальные вступают в диалог. Об этом говорится в исследовании ВТБ. Как выяснили аналитики, каждый четвёртый россиянин (25%) решает во время разговора поиздеваться над лжесотрудником «службы безопасности» или «колл-центра» банка. Однако специалисты посоветовали вообще не беседовать с аферистами и не пытаться над ними шутить.

По данным ВТБ, с телефонным мошенничеством сталкивались 76% россиян. В исследовании банка говорится, что защита от нежелательных звонков установлена примерно у половины жителей. При этом 84% всё равно поднимают трубку, когда с ними пытаются связаться аферисты.

Если поступил звонок от мошенника, разговор нужно заканчивать сразу, посоветовал директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов. По его словам, во время беседы человек ненароком может выдать злоумышленнику важные сведения.

«Не стоит также шутить или выводить на эмоции злоумышленников, после разговора они могут воспользоваться различными сервисами, которые будут присылать вам СМС-спам и совершать автоматические звонки на ваш номер», — добавил эксперт.

Злоумышленники, пытающиеся под разными способами выманить у жителей России деньги, нашли способ шантажа «троллящих» их граждан. Об этом 3 августа рассказала руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Как отметила руководитель проекта, слова которой приводит РИА Новости, в настоящее время со звонками мошенников хотя бы один раз, по данным ОНФ, сталкивалось около 90% жителей России.

По словам Лазаревой, злоумышленники «откровенно достали людей», в результате чего их «троллинг» выходит на уровень национального развлечения, и в интернете есть множество публикаций и видео с такого рода разговорами.

ОНФ

«Вместе с тем известны случаи записи голоса жертвы, последующий монтаж и затем шантаж граждан с помощью таких аудио», — отметила она.

При этом эксперт уточнила, что в этом случае мошенник зап исывает свой разговор с жертвой, понимая, что человек его провоцирует, и потому подыгрывает ему, чтобы эта запись была максимально насыщенной.

«Позже в мессенджеры жертве присылается уже смонтированная запись якобы телефонного разговора, которая может своим сюжетом скомпрометировать ее и создать массу неприятностей. Помимо смонтированной записи, сообщение содержит требования прислать определенную сумму на указанный счет», — рассказала Лазарева.

Также она добавила, что в случае, если жертва отказывается платить мошенникам, они угрожают отправить эту запись близким, работодателям, партнерам и т. д. При этом Лазарева уточнила, что на данный момент такого рода случаев немного и они чаще всего не предаются пострадавшими огласке из-за опасений этих неприятностей.