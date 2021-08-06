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Отдыхать в Турции стало дешевле

Вероника Полынина
1 час назад

Поездки в Турцию в июле подешевели на 5,5% по сравнению с июнем, свидетельствуют данные Росстата. В июле также подешевел отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (минус 4,1%).

Отдыхать в Турции стало дешевле
Фото: ТАССТАСС

В целом цены на зарубежный туризм в июле снизились на 1,34% по сравнению с июнем. При этом с декабря 2020 года зарубежные туристические поездки выросли в цене на 5,43%.

Также Росстат зафиксировал снижение платы за проживание в гостиницах всех категорий, мотелях и хостелах. Цены снизились в диапазоне от 1,5% до 11,4%.

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При этом санаторно-оздоровительные услуги подорожали в июне в среднем на 2,24%. Рост цен на 5,1% и более зафиксирован в 12 субъектах Российской Федерации. Самый большой скачок цен произошел в Дагестане и в Крыму - 15,5% и 15,2% соответственно. Санатории в Приморском крае подорожали на 12,4%, а в Еврейской автономной области – на 12,2%. В трех субъектах РФ цены снизились.

5 августа Институт статистики Турции опубликовал показатели инфляции за июль. Согласно этим данным, за год цены в стране в среднем выросли на 18,95%, при этом цены на отдых в отелях взлетели на рекордные 20,63%.
Личный счет,Росстат,
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